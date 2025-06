QUANDELA et GENERIA : partenariat pour une IA quantique franco-canadienne

Une collaboration stratégique pour développer une IA quantique souveraine, éthique et respectueuse de l’environnement entre la France et le Canada.

PARIS, FRANCE, June 16, 2025 / EINPresswire.com / -- À l’occasion de VivaTech 2025, QUANDELA (France) et GENERIA (Canada) annoncent la signature officielle d’un partenariat d’envergure pour développer une offre d’intelligence artificielle frugale multilingue embarquée sur infrastructures quantiques – une première mondiale, alliant souveraineté, frugalité énergétique et puissance de calcul.Une alliance transatlantique pour réinventer l’IAPorté par le DigiHub de Shawinigan (Québec) et le Centre d’Excellence en Efficacité Energétique (C3E), ce partenariat vise à entraîner les modèles de la famille NEXUS de GenerIA directement sur les processeurs quantiques photoniques de Quandela.L’objectif : repousser les limites de performance de l’IA tout en divisant drastiquement son empreinte énergétique.« Avec ce partenariat, nous marquons une étape importante dans le rapprochement entre les applications d’IA et les infrastructures Quantiques. Nous sommes heureux de collaborer avec les équipes de GenerIA pour voir comment leur modèle NEXUS peut s’appliquer aux ordinateurs quantiques et au langage de machine learning quantique MerLin. », déclare Valérian Giesz, cofondateur de Quandela.Une IA souveraine, performante et écologiqueL’initiative répond à des besoins globaux :• Sécurisation souveraine des données, hors des juridictionsextraterritoriales.• Neutralité carbone et frugalité énergétique dès la phase d’entraînement.• Multilinguisme natif, incluant les langues minoritaires et autochtones.• Applications verticales pour les entreprises, administrations et institutionspubliques, quelle que soit leur taille.NEXUS x QUANTUM : la fusion du sur-mesure et du surpuissantLes IA NEXUS de GenerIA sont conçues sur mesure, métier par métier. Grâce à la puissance des ordinateurs quantiques photoniques de Quandela, ces IA pourront désormais être entraînées plus rapidement, avec moins d’énergie, tout en atteignant des performances inédites.« L’IA de demain doit être au service des humains, des territoires et de la planète. Ce partenariat incarne cette vision », affirme Marie Granier, cofondatrice de GenerIA.Une demande de financement est en cours auprès du MEIE dans le cadre du programme Prompt au Québec, pour soutenir l’accélération de ce projet à fort impact.

