Grand Lakes conquista prémio de sustentabilidade da VWCO

Reconhecimento pelo segundo ano consecutivo: Grand Lakes e a sua dedicação à responsabilidade social

ANGOLA, SOUTH AFRICA, April 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Grand Lakes conquista prémio de sustentabilidade da VWCOEmpresa é distinguida pelo segundo ano consecutivoA Grand Lakes Veículos, empresa pertencente à Adone Holding e concessionária oficial da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Angola , foi distinguida com o Prémio Alta Performance atribuído pela Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO). A entrega do prémio teve lugar durante a convenção de representantes da marca, realizada na Argentina, e visa reconhecer o desempenho de excelência dos importadores da indústria automóvel na América Latina e em África.A empresa foi distinguida graças a três iniciativas realizadas em 2024: as campanhas Outubro Rosa focada na prevenção do cancro da mama; Novembro Azul, dedicada à consciencialização sobre o cancro da próstata; e a 2.ª edição da Corrida de Integração, que permitiu angariar bens alimentares para duas organizações não-governamentais parceiras – a Baluarte e a Athos, ambas com sede em Luanda, Angola.Na edição de 2024, a empresa conquistou os prémios de Pós-Venda e Melhor Projecto de Sustentabilidade. “Ficamos muito felizes porque é o reconhecimento de todo o trabalho das nossas equipas para tornar a nossa empresa cada vez mais empenhada com as comunidades onde estamos inseridos”, afirmou Geraldo Kulaif, director da Grand Lakes.Em 2023, a Grand Lakes já tinha sido distinguida na categoria Destaque em Inovação. José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho de Administração da Adone Holding, sublinhou que este prémio reforça o empenho da empresa nas práticas de ESG. “A protecção das pessoas está no nosso código genético, e este reconhecimento demonstra que as nossas iniciativas sociais beneficiam verdadeiramente Angola”, afirmou.LiderançaCom matriz em Luanda, a empresa integra o grupo Adone Holding e actua no sector de veículos pesados no continente africano desde 2007. Nos últimos quatro anos, já forneceu mais de 2000 autocarros para o Projecto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), iniciativa que visa estruturar o sistema de transportes através da definição de rotas estratégicas e localização de paragens, garantindo a mobilidade diária de milhares de cidadãos.Além disso, desde 2022, mais de 200 camiões foram alocados ao Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), uma iniciativa que visa melhorar o escoamento dos produtos agrícolas para as zonas de consumo e impulsionar o crescimento do sector rural angolano.

