Grand Lakes Veículos consolida sua liderança em Angola

Grand Lakes Veículos foi construída em Luanda há 15 anos

Companhia comemora recorde de 10 mil camiões e autocarros VW vendidos

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, July 31, 2023/ EINPresswire.com / -- A Grand Lakes Veículos , concessionária da Volkswagen Camiões e Autocarros há 15 anos, celebra a marca de 10 mil unidades vendidas no principal mercado africano. Com sede em Luanda e filiais em Benguela, Huíla e Cabinda a subsidiária da Adone Holding prepara-se para expandir as operações de venda de veículos pesados. A contar com a revenda de autopeças na Loja GL Parts, localizada no Patriota. As unidades do grupo empregam mais de 200 profissionais e a marca é reconhecida entre as principais empresas do país.“É um orgulho para nós participarmos da história do desenvolvimento de Angola e proporcionar melhoria na qualidade de vida para os angolanos”, destaca José Maurício Caldeira, membro do Conselho de Administração da Adone Holding. Em Maio, a Grand Lakes recebeu o prémio “Destaque de Inovação - Programa de Alta Performance", concedido pela Volkswagen do Brasil aos importadores da América Latina e África. Nos resultados da companhia destacam-se as vendas de camiões das linhas Constellation e Delivery. Recentemente, o país atingiu a marca de 1.500 Volksbus, utilizados principalmente para o programa de reestruturação de mobilidade urbana e melhoria do transporte público de toda a população. “Somos gratos ao povo angolano por poder participar do progresso do país, de modo a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, pontua o presidente do Conselho de Administração da Adone Holding, José Roberto Colnaghi.Transporte públicoDesde 2019, a Grand Lakes trabalha em parceria com o governo local e especialistas em tecnologia e mobilidade no Projecto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP). Além de mapear e definir as principais rotas operacionais para o transporte público urbanos e interprovincial, o projecto seleciona as paradas de autocarros de modo a possibilitar que mais pessoas usufruam do serviço. ”Diante das boas perspectivas de desenvolvimento de Angola nos próximos anos, o objectivo é que nossas actividades devem evoluir bastante também no país, o que nos deixa muito felizes, pois somos parte dessa história e crescemos com os angolanos”, avalia Geraldo Kulaif, director da Grand Lakes.ESGDesde 2022, a empresa participa também do Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), liderado pelo governo federal para melhorar a distribuição de mercadorias nas áreas mais afastadas. Até agora a parceria contribuiu para a aquisição de 200 veículos usados nas áreas rurais.Há 17 anos, a recolha de lixo em Angola é realizada com os camiões comprados da Grand Lakes, que também fornece assessoria técnica ao governo para operacionalizar o serviço.