Premiações e eventos marcam ano da Grand Lakes em Angola

Eventos Grand Lakes 2024

2024 reforçou presença da representante da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) no país africano

SãO PAULO, BRAZIL, February 3, 2025 / EINPresswire.com / -- O ano de 2024 foi marcado por eventos, prémios e celebrações na Grand Lakes Veículos , representante da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO). A empresa, pertencente à Adone Holding, recebeu os prémios de Melhor Pós-venda e Melhor Projeto de Sustentabilidade ao participar, pelo segundo ano consecutivo, do Programa de Alta Performance, criado pela indústria automotiva para os importadores da América Latina e África, durante um evento realizado em São Paulo (SP).Para José Roberto Colnaghi, presidente do Conselho Administrativo da Adone Holding, o prémio de melhor pós-venda foi a validação dos esforços feitos ao longo dos anos. "Estamos em Angola desde 2007 e, com o tempo, aprendemos a compreender as particularidades e necessidades do país. Hoje temos uma equipa com mais de 250 colaboradores", diz Colnaghi.Também no ano passado, a empresa contou com o apoio de grandes marcas para a promoção da 2ª edição da Corrida Integração. O evento, também focado no bem-estar e na saúde, teve como objetivos integrar clientes, parceiros, fornecedores, funcionários e ainda arrecadar alimentos para beneficiar duas importantes instituições de assistência social da capital angolana, a Atos e a Baluarte."Não foi apenas uma corrida, mas uma forma de celebrar a vida, o bem-estar e a saúde física e mental. Uma oportunidade de mostrar que, por meio do desporto, podemos criar conexão entre as pessoas e fortalecer parcerias", afirma o diretor da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.A Grand Lakes participou ainda da 39ª Feira Internacional de Luanda (FILDA), maior evento de promoção comercial do país. Cerca de 300 pessoas, entre clientes, potenciais clientes, autoridades do governo angolano e jornalistas, visitaram o local. O evento ofereceu oportunidades de negócios em diversas áreas, especialmente nas de transporte, alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos e construção e habitação."Foi um grande momento para apresentarmos ao mercado internacional as nossas soluções de transporte de carga e oferecer, sobretudo aos países africanos, opções que se somam às estratégias de desenvolvimento de transporte de diversos países", comemora o diretor da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.Para encerrar o ano, a empresa participou da Fenatran 2024, maior feira de transportes da América Latina, e recebeu o Prémio Team’s Choice África-2024, promovido pela Randon, num evento realizado em Atibaia (SP).Para 2025, a Grand Lakes já se prepara para a próxima edição da Feira Internacional de Luanda - FILDA, que coincidirá com as comemorações dos 50 anos da independência do país de Portugal. A previsão é de uma grande exposição na Zona Económica Especial (ZEE), com a presença de empresas de diversos países e atrações culturais angolanas.

