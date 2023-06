Grand Lakes Veículos recebe prêmio “Destaque de Inovação” da Volkswagen

Companhia da Adone Holding atua em Angola na importação de veículos pesados da VW Camiões e Autocarros

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, June 7, 2023/ EINPresswire.com / -- A Grand Lakes Veículos , empresa angolana subsidiária da Adone Holding e concessionária da Volkswagen do Brasil em Angola, acaba de receber o prêmio “Destaque de Inovação - Programa de Alta Performance". A honraria é concedida anualmente pela empresa automotiva aos importadores da América Latina e África. “Sabemos que temos muito trabalho a fazer, mas esse prêmio tem um significado especial, o de que estamos no caminho certo, cada vez mais a contribuir para aprimorar o sistema de transporte em Angola, tanto no campo como na cidade”, celebra Geraldo Hypólito Kulaif, director da Grand Lakes.Com sede em Luanda, a companhia pertence à Adone Holding e atua no segmento de veículos pesados no continente africano desde 2007, com uma concessionária na capital Luanda e uma filial em Catumbela, na província de Benguela. Em junho, serão abertas mais duas filiais – uma na província de Cabinda e a outra na província de Huila. A empresa é uma dealership oficial da marca Volkswagen Camiões e Autocarros, dentre outras marcas complementares para o segmento.Em Luanda, a Adone possui também uma loja de autopeças, localizada no bairro do Patriota, onde os itens mais vendidos são filtros, válvulas, freio, embreagem e rolamentos, entre outras partes essenciais para os veículos. “Nossa expansão integra o plano de gerar cada vez mais empregos em Angola, baseados na excelência no atendimento aos clientes”, explica o director da Grand Lakes. Além de autocarros e camiões, as unidades oferecem a comodidade de comprar peças a acessórios originais VW. São mais de 8.600 itens, que podem ser adquiridos pessoalmente ou por meio de serviço de entrega em todo o território angolano.A Grand Lakes trabalha, desde 2019, em parceria com o Governo local e especialistas em tecnologia e mobilidade no Projecto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), cujo objectivo é mapear e definir as principais rotas operacionais e selecionar paradas de autocarros urbanos e interprovinciais para possibilitar o transporte diário de milhares de pessoas. “Nossa meta estratégica com estes terminais é oferecer, além do transporte de qualidade, a segurança e melhoria na qualidade de vida de uma população que tanto precisa”, ressalta Geraldo Hypólito Kulaif.Desde março de 2022, a empresa participa também do Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), liderado pelo Governo angolano. O objectivo é melhorar a distribuição das mercadorias do campo para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do sector rural. “Esse programa tem potencial para gerar mais de 5.000 empregos indirectos”, revela o director da companhia. Os 200 veículos entregues pela Grand Lakes são subsidiados pelas autoridades locais aos produtores rurais e distribuídos por todo o país.Além disso, há 17 anos, a recolha de lixo em Angola é realizada com os camiões disponibilizados pela Grand Lakes, que também fornece assessoria técnica ao Governo para supervisionar a operação do serviço.Além da Adone, também foram premiados no Programa de Alta Performance da Volkswagen a Euromotors (Peru) e Hansa (Bolívia) na categoria Pós-Vendas. Em Inovação, outro vencedor foi a Cemcol (Honduras). A Diesa (Paraguai) e a Porsche (Chile) ficaram com o primeiro lugar em Sustentabilidade, enquanto Avelino Abreu, Júlio César Lestido e Porsche Colômbia dividiram a vitória na categoria Marketing.