Geschäftstransformation antreiben durch generative künstliche Intelligenz

MUNICH, GERMANY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Slalom , ein globales und modernes Dienstleistungs- und Technologieunternehmen mit über 12.000 Mitarbeitenden weltweit, ist seit 2022 auch in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit einem breit aufgestellten Partnernetzwerk aus über 700 Technologieanbietern bringt Slalom Technologie, Daten und Menschen in Einklang.Mit starker lokaler Expertise und einem weitreichenden internationalen Netzwerk bietet Slalom individuelle End-to-End-Lösungen für Konzerne und mittelständische Unternehmen, um den Herausforderungen des digitalen Wandels erfolgreich zu begegnen und den immer schneller werdenden Entwicklungszyklen besser standzuhalten.Mit einem breiten und integrierten Serviceportfolio, das von Cloud-Lösungen über Organisationstransformationen bis hin zu generativer Künstlicher Intelligenz reicht, ist Slalom bestens aufgestellt, um Unternehmen auf ihrer digitalen Reise zu begleiten. Ziel ist es, einen direkten und messbaren geschäftlichen Nutzen zu erzielen, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.Ein besonderes Augenmerk legt Slalom auf den deutschen Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der vor der Herausforderung steht, die technologischen Entwicklungen der letzten Jahre erfolgreich für sich zu adaptieren. Hier setzt Slalom an, indem es Unternehmen dabei unterstützt, die richtigen Technologien zu identifizieren und effektiv einzusetzen. Besonders für den international tätigen deutschen Mittelstand ist Slalom interessant, da das Unternehmen durch sein internationales Netzwerk Projekte aus einer Hand liefern kann – ein Vorteil gegenüber lokalen Boutique-Beratungen.Slalom verfolgt einen praxisorientierten Ansatz, der über reine Beratung hinausgeht. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden nicht nur bei der Implementierung und Entwicklung neuer Technologien, sondern auch bei der Befähigung der Mitarbeitenden, die Veränderungen aktiv mitzugestalten. Durch gezieltes Change Management und enge Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass die Transformation tief in der Organisation verankert wird und nachhaltig Bestand hat, auch nachdem Slalom das Projekt abgeschlossen hat.Pressekontakt Unternehmen:Jonas Schleibachpress@slalom.com

SLALOM | Erfolgreich in die Zukunft mit Technologie, Daten und Menschen

