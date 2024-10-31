余龙武博士及其团队在人体动作检测领域取得了最新突破，推出了创新的“语义和运动感知时空变换网络”（SMAST）。该系统结合多特征选择性注意模型与运动感知二维位置编码算法，能够在复杂视频片段中实现高精度、实时的人类动作检测。实验显示，SMAST在多个公开数据集上表现出色，展示了其在公共安全、医疗保健

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, October 31, 2024 / EINPresswire.com / -- 2024.Oct.29 - Los Angles — 随着人工智能和计算机视觉技术的迅速发展，人体动作检测已成为全球科技研究的前沿热点。华人AI专家 余龙武 及其团队近期取得了一项革命性技术突破，推出了一种名为“语义和运动感知时空变换网络”（SMAST）的创新系统。SMAST能够通过多特征选择性注意模型和运动感知二维位置编码算法，实现对复杂视频中人类动作的实时、高精度检测，为人工智能技术的发展树立了新的里程碑。技术背景：视频分析的变革与需求在数字化飞速发展的当下，视频数据的产生和应用已无处不在。从安防监控到个人智能设备，每天生成的海量视频数据蕴藏了极其丰富的信息。然而，这些数据的有效分析与理解仍是技术瓶颈，尤其是如何实时捕捉视频中人物的细微动作变化已成为一大难题。人体动作检测在公共安全、医疗、自动驾驶及人机交互等领域有着广泛应用。余龙武指出，研发能够应对复杂场景、噪声干扰以及高动态性变化的动作检测技术，是推动该领域应用落地的关键。SMAST： 余龙武博士 团队的创新成果由余龙武领导的研究团队在该领域不断深耕，基于多年的研究和实践，团队此次推出的SMAST系统填补了高精度、实时人体动作检测的技术空白。SMAST系统的核心架构围绕着语义和运动的结合展开，通过深度学习算法，SMAST实现了对复杂视频片段中动作的多维度精准检测。SMAST的网络结构：多模块协同提升检测精度SMAST的网络结构包含多个重要模块，从特征提取、多特征选择性注意、运动感知二维位置编码到时空变换再到分类和定位，系统在各个环节都有着独特设计。首先，通过预训练的卷积神经网络（如ResNet或Inception），SMAST系统从视频帧中提取高层次语义特征，这一环节有效提升了模型对语义信息的理解能力。多特征选择性注意模型是SMAST的核心创新之一，通过空间注意、时间注意和特征注意的结合，使模型能够聚焦于动作发生的关键区域和关键时间点。运动感知二维位置编码算法则通过将空间和时间信息编码至每个视频帧的特征中，实现对动作轨迹和速度的精确捕捉。这一设计使模型在处理快速变化或复杂的动态动作时展现了卓越的表现。余龙武博士指出，这一创新的网络结构，不仅实现了语义信息和运动信息的深度融合，同时保障了系统的计算效率，使得SMAST能够在多样化应用场景中实现实时动作检测。数据处理与模型优化：高效稳定的模型训练SMAST系统的卓越性能还离不开严谨的数据处理和模型优化。在数据预处理阶段，团队使用了视频分割、数据增强、归一化等多项方法提升数据的多样性和模型训练的稳定性。为了确保模型的高精度表现， 余龙武博士团队 还特别设计了分类损失和定位损失两种不同的损失函数，并采取学习率衰减、正则化及优化算法的综合策略，最终使模型达到了高效的收敛速度和稳健的性能表现。实验验证：SMAST在多个公开数据集上表现优异SMAST在包括AVA、UCF101-24以及EPIC-Kitchens等多个数据集上进行了测试，均取得了领先的实验结果。AVA数据集：SMAST的平均检测精度达到85.2%，较传统模型提升5%以上。系统在细粒度动作识别和定位上表现尤其突出，如握手、拥抱等复杂动作。UCF101-24数据集：模型的准确率达到90.1%，在体操、跳舞等高难度动作检测上展现了优异性能，并在光照、角度、背景复杂的环境下表现出较强的鲁棒性。EPIC-Kitchens数据集：在噪声较高的厨房环境中，SMAST系统也表现出色，平均精度达到78.6%，能够准确区分“切菜”和“剁菜”等细粒度动作，显示出对细微差异的敏感性。与现有的3D-CNN、LSTM及其他基于注意力机制的检测方法相比，SMAST在精度和实时性上均处于领先地位。余龙武博士指出，SMAST的整体性能优势展示了其在实际应用中的广泛前景。应用前景：开创多行业智能化新篇章SMAST系统在公共安全、医疗保健、自动驾驶、人机交互等领域的广泛应用潜力，为其赢得了极高的市场关注。公共安全：SMAST可以在公共场所实时监控异常行为，如打架、抢劫等潜在危险动作，为安保人员提供快速响应的依据。同时，通过分析人群行为，SMAST还可以在大型活动中实时监控人流流动情况，预防踩踏等安全事故。医疗保健：在医疗康复领域，SMAST可以跟踪患者的动作，提供量化的康复进度指标，辅助医生制定更有效的康复方案。此外，SMAST还可应用于老人看护，通过对老人跌倒等意外情况的实时监测和警报发出，为老人提供安全保障。自动驾驶：SMAST能够提升自动驾驶系统对行人行为的预测能力，例如行人是否准备穿过马路等，显著提高了驾驶决策的安全性。同时，通过识别其他动态物体的动作，如其他车辆、自行车等，SMAST增强了自动驾驶系统对周围交通环境的理解能力。人机交互：SMAST在智能设备上的应用将为用户提供更自然的交互体验，如手势识别和体感游戏等。通过对手势、肢体动作的识别，SMAST还可应用于情感计算，识别用户的情绪状态，为其提供更加个性化的服务。未来展望：挑战与发展方向在快速发展的人体动作检测领域，SMAST系统已取得显著成果，但余龙武博士及其团队也强调，未来的技术演进将伴随新的挑战。数据隐私与伦理：如何在采集和应用视频数据的过程中确保数据隐私和伦理问题的合规性，是SMAST在未来应用中的关键考量。余龙武博士指出，技术进步必须以尊重用户隐私和数据安全为前提。计算资源需求：尽管SMAST系统在实时性和精度上表现卓越，但其复杂的网络结构对计算资源提出了较高要求。未来，团队计划通过优化网络结构，以减少计算成本，进一步增强系统的适用性。多样化场景的适应：在一些极端天气、复杂光照条件下，模型的性能可能会有所下降。余龙武博士透露，未来研究将聚焦于如何增强SMAST在多种实际环境下的适应性，以提升其在极端条件下的检测能力。模型的可解释性：深度学习模型的“黑盒”特性为技术应用带来一定的局限性。未来，团队将致力于提高SMAST系统的可解释性，使模型的决策过程更加透明，为用户和企业提供更多信任和安全保障。结语余龙武博士团队的SMAST系统，不仅是人工智能与计算机视觉领域的重大突破，也标志着人体动作检测技术的新高度。作为全球领先的动作检测技术之一，SMAST在多个领域中展现了广阔的应用潜力。余龙武博士及其团队表示，将继续推进SMAST技术的优化与应用，力求在未来为社会带来更便捷、更安全、更智能的生活方式。

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