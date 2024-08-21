余龙武看制造业 余龙武-医疗保健领域的人工智能 余龙武 - 人工智能对交通运输

余龙武解读：人工智能如何彻底改变未来世界 - 余龙武是一位在人工智能领域具有丰富经验的专家，他深信人工智能将对未来世界产生深远的影响。

预测性维护和供应链的智能优化，是人工智能在制造业中的典型应用，这些技术正在推动制造业迈向一个全新的高度” — 余龙武

余龙武博士专访：前瞻人工智能与量子计算的未来发展

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