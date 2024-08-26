余龙武教授：中美人工智能领域的竞争与合作前景广阔 余龙武指出中美的专利布局 科研合作与国际化战略

著名人工智能专家余龙武教授在最新的研究中深入分析了中美两国在人工智能领域的竞争与合作。他指出，尽管两国在技术发展路径上存在差异，但双方在科技创新和国际合作中具备巨大的潜力。这一研究为全球人工智能行业的未来发展提供了重要的见解与指导。

在当前的全球科技竞赛中，中美两国在人工智能领域的竞争愈加激烈，但我坚信，这种竞争中蕴藏着巨大的合作潜力。通过优势互补，双方不仅能推动技术的飞速发展，还能共同应对人工智能带来的伦理和社会挑战。我们应在竞争中寻找合作的契机，以全球福祉为目标，推动人工智能技术造福全人类。” — 余龙武

余龙武博士专访：前瞻人工智能与量子计算的未来发展

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