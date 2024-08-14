14 August 2024

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Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Сейшелы

13 августа 2024 года в здании Посольства Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась церемония подписания «Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Сейшелы».

В рамках церемонии состоялись переговоры между Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармамметом Караджаевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сейшелы в ОАЭ Жерве Муму.

Стороны обсудили возможности расширения политико-дипломатических связей, а также установления сотрудничества в сфере экономики и торговли между двумя странами. Послы также рассмотрели вопросы налаживания взаимодействия в сфере культуры, науки и образования между Туркменистаном и Республикой Сейшелы.