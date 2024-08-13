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Обсуждены вопросы развития туркмено-турецких отношений

13 August 2024

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Обсуждены вопросы развития туркмено-турецких отношений

13 августа 2024 года Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, находящегося с визитом в г.Анкара.

Глава МИД Туркменистана передал Президенту Турецкой Республики приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны выразили глубокое удовлетворение темпами развития сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, подчеркнув обоюдное стремление к дальнейшему укреплению партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

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Обсуждены вопросы развития туркмено-турецких отношений

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