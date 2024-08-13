Submit Release
News Search

There were 1,530 press releases posted in the last 24 hours and 398,230 in the last 365 days.

Туркменистан и ТЮРКСОЙ нацелены на дальнейшее укрепление сотрудничества

13 August 2024

94

Туркменистан и ТЮРКСОЙ нацелены на дальнейшее укрепление сотрудничества

13 августа 2024 года в рамках визита в Турцию делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым провела встречу с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым, в ходе которой состоялся детальный обмен мнениями по проведению совместных мероприятий, приуроченных объявлению древнего туркменского города Анау – культурной столицей тюркского мира и объявлению 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

Важной темой встречи стала популяризация творчества великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги и культурной значимости древнего туркменского города Анау в рамках ТЮРКСОЙ, ЮНЕСКО и других международных организаций.

Стороны также обсудили нынешнее состояние и приоритеты развития сотрудничества. При этом был отмечен плодотворный характер взаимодействия Туркменистана с ТЮРКСОЙ, направленного на сохранение, изучение и популяризацию в мире богатейшего культурного наследия тюркоязычных народов.

Туркменская делегация отметила, что Туркменистан нацелен на расширение всевозможного взаимодействия   с Международной организацией тюркской культуры.

Также, в штаб-квартире ТЮРКСОЙ члены туркменской делегации ознакомились с выставкой картин и книг, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского классика Махтумкули Фраги.

You just read:

Туркменистан и ТЮРКСОЙ нацелены на дальнейшее укрепление сотрудничества

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more