13 August 2024

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Туркменистан и ТЮРКСОЙ нацелены на дальнейшее укрепление сотрудничества

13 августа 2024 года в рамках визита в Турцию делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым провела встречу с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым, в ходе которой состоялся детальный обмен мнениями по проведению совместных мероприятий, приуроченных объявлению древнего туркменского города Анау – культурной столицей тюркского мира и объявлению 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

Важной темой встречи стала популяризация творчества великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги и культурной значимости древнего туркменского города Анау в рамках ТЮРКСОЙ, ЮНЕСКО и других международных организаций.

Стороны также обсудили нынешнее состояние и приоритеты развития сотрудничества. При этом был отмечен плодотворный характер взаимодействия Туркменистана с ТЮРКСОЙ, направленного на сохранение, изучение и популяризацию в мире богатейшего культурного наследия тюркоязычных народов.

Туркменская делегация отметила, что Туркменистан нацелен на расширение всевозможного взаимодействия с Международной организацией тюркской культуры.

Также, в штаб-квартире ТЮРКСОЙ члены туркменской делегации ознакомились с выставкой картин и книг, посвященных 300-летию со дня рождения великого туркменского классика Махтумкули Фраги.