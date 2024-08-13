Klevv تطرح مجموعات ذاكرة CRAS V RGB DDR5 المعتمدة من ROG
أطلق العنان للأداء الحقيقي للألعاب مع ذاكرة KLEVV X ROGHONG KONG, August 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- KLEVV، العلامة التجارية الرائدة في مجال الذاكرة والتخزين الاستهلاكي التي قدمتها شركة Essencore، بفخر ذاكرة الألعاب DDR5 الجديدة كليًا CRAS V RGB ROG المعتمدة.
جاهزة للمعارك مع محترفي الألعاب
صُممت ذاكرة DDR5 CRAS V RGB ROG المعتمدة المصممة خصيصًا لإطلاق العنان للأداء المذهل مع ثبات فائق، وذلك بالتعاون الكامل بين KLEVV وخبراء ROG (جمهور اللاعبين). متوفرة في مجموعات 16GBx2 و24GBx2 مع سرعة ساعة أساسية تبلغ 7200MT/s، ومصممة خصيصًا للاعبين المتشددين وعشاق الكمبيوتر الشخصي الطالبين لما هو أفضل.
علاوة على ذلك، عند إقرانها بلوحة أم ROG متوافقة يمكن أن تحقق CRAS V RGB المعتمدة من ROG سرعة فائقة تصل إلى 7400 ميجا بايت/ثانية، والتي يتم تمكينها من خلال تآزر فائق للأجهزة وضبط البرامج لدى ROG، مما يجعلها الخيار المثالي لألعاب AAA المتطورة والبرامج المتعطشة للطاقة.
تصميم مستقبلي وإدارة حرارية لا مثيل لها
مستوحاة من سلسلة CRAS V RGB الحائزة على جوائز من KLEVV في التصميم، والتي فازت بجوائز Reddot وiF Design عام 2024، تتميز هذه الذاكرة ذات الإصدار الخاص بتصميمها الفريد والملفت ثنائي اللون. تتميز ذاكرة DDR5 CRAS V RGB المعتمدة من RGB بجمالية أنيقة باللونين الأبيض والأسود، تكملها مجموعة إضاءة RGB المتقدمة الملفتة، وتتوافق ذاكرة CRAS V RGB مع نظام RGB بالكامل الذي ينضح بقوة لا يمكن إنكارها في لمحة.
تتفوق وحدة الذاكرة في تقديم أداء غير مقيد بفضل تصميمها الذكي لمبدد الحرارة. فهي تتميز بمبدد حراري عالي الكفاءة مصنع من الألومنيوم بسماكة 2 مم، وخلوص منخفض مذهل يبلغ 44 مم مصمم لإطلاق الأداء الأمثل وإمكانات سرعة التشغيل بشكل لا مثيل له.
إمكانات استثنائية لسرعة التشغيل مع أجهزة وبرامج متفوقة
تقدم CRAS V RGB المعتمدة من ROG أفضل ما في العالمين. تعمل أفضل الأجهزة والتقنيات المتطورة من KLEVV، جنبًا إلى جنب مع الضبط الدقيق من فريق ROG، على شحن وحدة الذاكرة هذه لتوفير أداء لا يُصدق بسرعات فائقة.
فهي تتميز بـ PMIC مدمج ومستشعر دقيق لدرجة الحرارة لتحقيق أعلى كفاءة واستقرار محسّن، بالإضافة إلى تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور من 10 طبقات لتحقيق سلامة إشارة فائقة وموثوقية الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يوفر ECC المدمج في القالب آلية فعالة لتصحيح الأخطاء لمنع فقدان البيانات. تخلق هذه الميزات أساسًا مستقرًا بشكل استثنائي لرفع سرعة التشغيل. إلى جانب عملية الاختيار الصارمة للدوائر المتكاملة ومراقبة الجودة الصارمة التي تتبعها KLEVV، صُممت وحدات الذاكرة هذه لتقدم أداءً رائعًا وتحقق أداءً يفوق التوقعات.
تخضع كل وحدة للتحقق الشامل مع أفضل الإعدادات والتوقيت والجهد والسرعة المحسّنة افتراضيًا حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل أداء بسهولة. علاوةً على ذلك، توفر ذاكرة DDR5 CRAS V RGB المعتمدة من ROG دعمًا مكثفًا لـ Intel® XMP 3.0 وAMD EXPO™، مما يجعل زيادة سرعة التشغيل بنقرة واحدة سهلًا للغاية.
التوفر والضمان
تأتي ذاكرة DDR5 لCRAS V RGB المعتمدة من ROG بضمان راحة البال مدى الحياة، وتتاح في الأسواق اعتبارًا من أغسطس https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
معلومات إضافية
ذاكرة CRAS V RGB المعتمدة من ROG - https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB_ROG
حول ESSENCORE
تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وتري لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.
حول KLEVV
KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. تم الاحتفاء بذاكرة KLEVV/SSD من خلال جائزة Red Dot Design Award وiF Design Award في ألمانيا للابتكار في تصميم المنتجات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com.
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