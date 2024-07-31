31 July 2024

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Посол США в Туркменистане вручила копии верительных грамот

31 июля 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Туркменистане г-жой Элизабет Руд.

В ходе встречи Посол Элизабет Руд вручила копии своих верительных грамот Министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

Стороны подчеркнули традиционно дружественный характер двусторонних связей. Обсуждались отношения политико-дипломатического характера. Рассмотрены возможности наращивания партнерства в торгово-экономической сфере, а также вопросы реализации текущих и перспективных проектов по культурно-гуманитарной линии.

Министр иностранных дел Туркменистана пожелал Послу Элизабет Руд успехов на ответственном дипломатическом посту.