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Актуальные вопросы туркмено-казахстанского партнерства обсуждены по телефону

29 July 2024

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Актуальные вопросы туркмено-казахстанского партнерства обсуждены по телефону

29 июля 2024 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Рашид Мередов побеседовал по телефону с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

В ходе разговора министры рассмотрели ключевые направления двустороннего партнёрства.  Было отмечено, что главным фактором развития отношений между Туркменистаном и Казахстаном является дружеский диалог на высшем политическом уровне.

Особо подчеркнуто, что встречи глав государств, лидеров двух стран придают импульс дальнейшему углублению и развитию межгосударственных отношений по широком спектру.  

Стороны также подробно обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и многосторонних структур.

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Актуальные вопросы туркмено-казахстанского партнерства обсуждены по телефону

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