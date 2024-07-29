Актуальные вопросы туркмено-казахстанского партнерства обсуждены по телефону
29 July 2024
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Актуальные вопросы туркмено-казахстанского партнерства обсуждены по телефону
29 июля 2024 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Рашид Мередов побеседовал по телефону с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.
В ходе разговора министры рассмотрели ключевые направления двустороннего партнёрства. Было отмечено, что главным фактором развития отношений между Туркменистаном и Казахстаном является дружеский диалог на высшем политическом уровне.
Особо подчеркнуто, что встречи глав государств, лидеров двух стран придают импульс дальнейшему углублению и развитию межгосударственных отношений по широком спектру.
Стороны также подробно обсудили сотрудничество в рамках международных организаций и многосторонних структур.