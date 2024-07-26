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Встреча с Временным поверенным в делах Афганистана в Туркменистане

26 July 2024

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Встреча с Временным поверенным в делах Афганистана в Туркменистане

26 июля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов вручил Файзалу Мухаммаду Сабиру документ о его аккредитации в Туркменистане в качестве Временного поверенного в делах Афганистана.

Афганский дипломат в течении ряда лет представляет свою страну в Ашхабаде.

В ходе встречи стороны отметили дружеский характер двусторонних связей между двумя братскими государствами. Рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с практическим осуществлением крупномасштабных энергетических, транспортных и инфраструктурных международных проектов, реализуемых с участием Туркменистана и Афганистана. 

В первую очередь, это проект транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сооружение линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также строительство железных дорог из Туркменистана в Афганистан.

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Встреча с Временным поверенным в делах Афганистана в Туркменистане

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