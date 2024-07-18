إندوسويس يعزز فريقه بالإمارات بتعيين اثنين من كبار المصرفيين وإطلاق خدمات جديدة لإدارة الأصول الخارجية بمركز دبي المالي
دبي, الإمارات العربية المتحدة, July 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- في خطوة لتعزيز خدماته المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، أعلن إندوسويس لإدارة الثروات اليوم عن تعيين اثنين من كبار المصرفيين إلى فريقه . يأتي هذا التطوّر في وقت يواصل فيه البنك تعزيز تواجده الإقليمي، سعيًا لتوسيع فريق العمل وزيادة إجمالي الأصول المدارة في المنطقة. جدير بالذكر أن البنك يتمتع بتواجد راسخ في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من 50 عامًا.
ينضم هذا الثنائي إلى الفريق الحالي في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع إندوسويس بحضور من خلال مكتبين و الذى يشمل فرعًا في مركز دبي المالي العالمي يعمل تحت الإشراف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتبًا تمثيليًا في أبوظبي يخضع لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن اختصاصه المحلي.
ينضم عمر أبوزيد إلى إندوسويس من "دويتشه بنك"، بينما ينضم جيريمي رولاند من "كريدي سويس". إضافةً إلى هذا التعيين، أعلن إندوسويس لإدارة الثروات عن إطلاق قسم لإدارة الأصول الخارجية في مركز دبي المالي العالمي. يهدف القسم، برئاسة إنجوران لاكور، الذي انضم إلى إندوسويس من بنك سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة، إلى خدمة العملاء في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الديناميكية القوية لقطاع الثروات المستقل (مديرو الأصول الخارجيون والمكاتب العائلية المتعددة) في المنطقة و يهدف هذا ا القسم في مركز دبى المالى العالمى الى التعريف بمدراء الأصول الخارجيين لمنطقة الشرق الاوسط.
يوفر قسم إدارة الأصول الخارجية العالمي في إندوسويس نموذجًا فريدًا ومنسقًا لتلبية الاحتياجات المعقدة للعملاء ذوي الملاءة المالية الفائقة، لا سيّما فيما يتعلق بالتمويل والأسواق الخاصة والمنتجات الهيكلية. هذا وعروض إندوسويس مصممة وفقًا لاحتياجات العملاء في كل ولاية قضائية تعمل فيها.
بالتزامن مع هذا التعيين، صرّح إميل سلاوي، رئيس منطقة الشرق الأوسط والعملاء الرئيسيين في إندوسويس، قائلاً: "يسرنا أن نرحب بعمر وجيريمي في فريق الخدمات المصرفية الخاصة لدى إندوسويس بالإمارات العربية المتحدة. يُعزز هذا التعيين التزامنا الراسخ تجاه هذا السوق المتنامي، حيث نمتد بتواجدنا هنا على مدى عقود. نحن نركز على اغتنام الفرص الواعدة، وتعزيز وجودنا، وتقديم تجربة استثنائية لعملائنا من خلال الاستفادة من الشبكة الفريدة لبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار وشركة أموندي في المنطقة."
ومن جانبه، قال دافيد ساليني، الرئيس العالمي لإدارة الأصول الخارجية في إندوسويس: "يأتي تعيين إنجوران رئيساً لقسم التعريف بمدراء الأصول الخارجيين-الشرق الاوسط في مركز دبى المالى العالمى ضمن استراتيجية النمو للمجموعة التي تهدف إلى توسيع نطاق عروض إندوسويس لمدراء الأصول الخارجيين، وسعياً لأن نصبح معياراً رئيسياً في إدارة الاستثمارات المتعددة الحسابات."
نبذه والسيرة الذاتية عن الأشخاص الذين تم تعينهم:
عمر أبو زيد: بدأ السيد عمر مسيرته المهنية في عام 2005 في شركة النعيم القابضة كمدير لعلاقات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. وفي عام 2010، أصبح متداولاً أول للأسهم، قبل أن ينضم إلى شركة كابيتال إنفستمنت ذ.م.م كمدير مشارك، حيث ركز على إدارة محافظ العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. بعد ذلك، انضم إلى البنك الأهلي المصري كمدير استثمار أول للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، قبل أن يصبح نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في عام 2017، أولاً في كريدي سويس ثم في دويتشه بنك في عام 2019.
يحمل عمر أبو زيد درجة البكالوريوس في التسويق الدولي من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في القاهرة.
جيريمي رولاند: بدأ السيد جيريمي مسيرته المهنية في القطاع المصرفي في عام 2009 في كريدي سويس ضمن برنامج الخدمات المصرفية للناشئين. ومن 2011 إلى 2018، شغل عدة مناصب في قسم إدارة الثروات الدولية وركز على العملاء ذوي الملاءة المالية الفائقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2018، انضم إلى بنك لومبارد أودييه كنائب رئيس ونائب رئيس فريق الشرق الأوسط في زيورخ. وفي يناير 2023، عاد إلى كريدي سويس بهدف تطوير الفرع الخارجي لكريدي سويس في قطر.
يحمل جيريمي رولاند شهادتي "مدير ثروات دولي معتمد" و"مساعد معتمد لإدارة الثروات" في إدارة الثروات بالإضافة إلى شهادة مؤهل التمويل الإسلامي من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI).
إنجوران لاكور: انضم السيد إنجوران إلى إندوسويس في مركز دبي المالي العالمي كرئيس لقسم إدارة الأصول الخارجية في الشرق الأوسط. بدأ إنجوران مسيرته المهنية في عام 2011 في بنك اتش اس بي سي سويسرا كمسؤول عن مخاطر الائتمان قبل أن ينتقل إلى منصب مدير أصول في البرازيل. ولدى عودته إلى سويسرا، عمل لدى كريدي سويس في جنيف لمدة ثلاث سنوات. وفي عام 2017، انضم إلى سوسيتيه جنرال، حيث تولى عدة مسؤوليات، بما في ذلك تطوير قسم إدارة الأصول الخارجية في الشرق الأوسط، مع دور متعدد المهام في مكاتب لوكسمبورغ وموناكو كرئيس للشرق الأوسط.
حصل إنجوران على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من سيير بسويسرا في عام 2010.
نبذة عن إندوسويس لإدارة الثروات
تُعد إندوسويس لإدارة الثروات العلامة التجارية العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريدي أجريكول، التي تحتل المرتبة العاشرة كأكبر بنك في العالم حسب الميزانية العمومية (The Banker 2023).
على مدار أكثر من 150 عامًا، تدعم إندوسويس لإدارة الثروات كبار العملاء من الأفراد، والعائلات، ورواد الأعمال، والمستثمرين المحترفين في إدارة أصولهم الخاصة والمهنية. يُميّز إندوسويس نهجها المُخصّص الذي يُركّز على فهم احتياجات كل عميل على حدة وتطلعاته المستقبلية. وبناءً على ذلك، يُقدّم فريق العمل المتخصص مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض المصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات، تشمل الاستشارات، والتمويل، وحلول الاستثمار، وخدمات الصناديق، والتكنولوجيا، والحلول المصرفية.
تضم إندوسويس لإدارة الثروات حوالي 4500 موظف في 16 موقعًا حول العالم: في أوروبا (ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، موناكو وسويسرا)، وآسيا والمحيط الهادئ (هونغ كونغ، كاليدونيا الجديدة وسنغافورة)، والشرق الأوسط (دبي، أبوظبي) وكندا (مكتب تمثيلي).
ومع حوالي 200 مليار يورو من أصول العملاء، تعتبر مجموعة إندوسويس واحدة من روّاد قطاع إدارة الثروات في أوروبا.
www.ca-indosuez.com
نبذة عن إندوسويس لإدارة الثروات في الشرق الأوسط
يتواجد كريدي أجريكول إندوسويس (سويسرا) اس آي في الإمارات العربية المتحدة، من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي في دبي والذي يعمل تحت اشراف و يخضع لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتب تمثيلي في أبوظبي يخضع لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن اختصاصه المحلي.
وتتمتع المجموعة بحضور قوي في المنطقة، حيث تملك تاريخًا عريقًا يعود إلى عام 1949 في دول الخليج العربي. وتجمع فرق العمل عالية التخصص لدينا ما بين المعرفة بالمنطقة والخبرة الواسعة والقدرات والإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة إندوسويس لإدارة الثروات العالمية ومجموعة "كريدي أجريكول".
ميليندا رافردي
ينضم هذا الثنائي إلى الفريق الحالي في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع إندوسويس بحضور من خلال مكتبين و الذى يشمل فرعًا في مركز دبي المالي العالمي يعمل تحت الإشراف التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتبًا تمثيليًا في أبوظبي يخضع لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن اختصاصه المحلي.
ينضم عمر أبوزيد إلى إندوسويس من "دويتشه بنك"، بينما ينضم جيريمي رولاند من "كريدي سويس". إضافةً إلى هذا التعيين، أعلن إندوسويس لإدارة الثروات عن إطلاق قسم لإدارة الأصول الخارجية في مركز دبي المالي العالمي. يهدف القسم، برئاسة إنجوران لاكور، الذي انضم إلى إندوسويس من بنك سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة، إلى خدمة العملاء في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الديناميكية القوية لقطاع الثروات المستقل (مديرو الأصول الخارجيون والمكاتب العائلية المتعددة) في المنطقة و يهدف هذا ا القسم في مركز دبى المالى العالمى الى التعريف بمدراء الأصول الخارجيين لمنطقة الشرق الاوسط.
يوفر قسم إدارة الأصول الخارجية العالمي في إندوسويس نموذجًا فريدًا ومنسقًا لتلبية الاحتياجات المعقدة للعملاء ذوي الملاءة المالية الفائقة، لا سيّما فيما يتعلق بالتمويل والأسواق الخاصة والمنتجات الهيكلية. هذا وعروض إندوسويس مصممة وفقًا لاحتياجات العملاء في كل ولاية قضائية تعمل فيها.
بالتزامن مع هذا التعيين، صرّح إميل سلاوي، رئيس منطقة الشرق الأوسط والعملاء الرئيسيين في إندوسويس، قائلاً: "يسرنا أن نرحب بعمر وجيريمي في فريق الخدمات المصرفية الخاصة لدى إندوسويس بالإمارات العربية المتحدة. يُعزز هذا التعيين التزامنا الراسخ تجاه هذا السوق المتنامي، حيث نمتد بتواجدنا هنا على مدى عقود. نحن نركز على اغتنام الفرص الواعدة، وتعزيز وجودنا، وتقديم تجربة استثنائية لعملائنا من خلال الاستفادة من الشبكة الفريدة لبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار وشركة أموندي في المنطقة."
ومن جانبه، قال دافيد ساليني، الرئيس العالمي لإدارة الأصول الخارجية في إندوسويس: "يأتي تعيين إنجوران رئيساً لقسم التعريف بمدراء الأصول الخارجيين-الشرق الاوسط في مركز دبى المالى العالمى ضمن استراتيجية النمو للمجموعة التي تهدف إلى توسيع نطاق عروض إندوسويس لمدراء الأصول الخارجيين، وسعياً لأن نصبح معياراً رئيسياً في إدارة الاستثمارات المتعددة الحسابات."
نبذه والسيرة الذاتية عن الأشخاص الذين تم تعينهم:
عمر أبو زيد: بدأ السيد عمر مسيرته المهنية في عام 2005 في شركة النعيم القابضة كمدير لعلاقات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. وفي عام 2010، أصبح متداولاً أول للأسهم، قبل أن ينضم إلى شركة كابيتال إنفستمنت ذ.م.م كمدير مشارك، حيث ركز على إدارة محافظ العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. بعد ذلك، انضم إلى البنك الأهلي المصري كمدير استثمار أول للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، قبل أن يصبح نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في عام 2017، أولاً في كريدي سويس ثم في دويتشه بنك في عام 2019.
يحمل عمر أبو زيد درجة البكالوريوس في التسويق الدولي من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في القاهرة.
جيريمي رولاند: بدأ السيد جيريمي مسيرته المهنية في القطاع المصرفي في عام 2009 في كريدي سويس ضمن برنامج الخدمات المصرفية للناشئين. ومن 2011 إلى 2018، شغل عدة مناصب في قسم إدارة الثروات الدولية وركز على العملاء ذوي الملاءة المالية الفائقة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2018، انضم إلى بنك لومبارد أودييه كنائب رئيس ونائب رئيس فريق الشرق الأوسط في زيورخ. وفي يناير 2023، عاد إلى كريدي سويس بهدف تطوير الفرع الخارجي لكريدي سويس في قطر.
يحمل جيريمي رولاند شهادتي "مدير ثروات دولي معتمد" و"مساعد معتمد لإدارة الثروات" في إدارة الثروات بالإضافة إلى شهادة مؤهل التمويل الإسلامي من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI).
إنجوران لاكور: انضم السيد إنجوران إلى إندوسويس في مركز دبي المالي العالمي كرئيس لقسم إدارة الأصول الخارجية في الشرق الأوسط. بدأ إنجوران مسيرته المهنية في عام 2011 في بنك اتش اس بي سي سويسرا كمسؤول عن مخاطر الائتمان قبل أن ينتقل إلى منصب مدير أصول في البرازيل. ولدى عودته إلى سويسرا، عمل لدى كريدي سويس في جنيف لمدة ثلاث سنوات. وفي عام 2017، انضم إلى سوسيتيه جنرال، حيث تولى عدة مسؤوليات، بما في ذلك تطوير قسم إدارة الأصول الخارجية في الشرق الأوسط، مع دور متعدد المهام في مكاتب لوكسمبورغ وموناكو كرئيس للشرق الأوسط.
حصل إنجوران على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة من سيير بسويسرا في عام 2010.
نبذة عن إندوسويس لإدارة الثروات
تُعد إندوسويس لإدارة الثروات العلامة التجارية العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريدي أجريكول، التي تحتل المرتبة العاشرة كأكبر بنك في العالم حسب الميزانية العمومية (The Banker 2023).
على مدار أكثر من 150 عامًا، تدعم إندوسويس لإدارة الثروات كبار العملاء من الأفراد، والعائلات، ورواد الأعمال، والمستثمرين المحترفين في إدارة أصولهم الخاصة والمهنية. يُميّز إندوسويس نهجها المُخصّص الذي يُركّز على فهم احتياجات كل عميل على حدة وتطلعاته المستقبلية. وبناءً على ذلك، يُقدّم فريق العمل المتخصص مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض المصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات، تشمل الاستشارات، والتمويل، وحلول الاستثمار، وخدمات الصناديق، والتكنولوجيا، والحلول المصرفية.
تضم إندوسويس لإدارة الثروات حوالي 4500 موظف في 16 موقعًا حول العالم: في أوروبا (ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، موناكو وسويسرا)، وآسيا والمحيط الهادئ (هونغ كونغ، كاليدونيا الجديدة وسنغافورة)، والشرق الأوسط (دبي، أبوظبي) وكندا (مكتب تمثيلي).
ومع حوالي 200 مليار يورو من أصول العملاء، تعتبر مجموعة إندوسويس واحدة من روّاد قطاع إدارة الثروات في أوروبا.
www.ca-indosuez.com
نبذة عن إندوسويس لإدارة الثروات في الشرق الأوسط
يتواجد كريدي أجريكول إندوسويس (سويسرا) اس آي في الإمارات العربية المتحدة، من خلال فرع مركز دبي المالي العالمي في دبي والذي يعمل تحت اشراف و يخضع لسلطة دبي للخدمات المالية، ومكتب تمثيلي في أبوظبي يخضع لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن اختصاصه المحلي.
وتتمتع المجموعة بحضور قوي في المنطقة، حيث تملك تاريخًا عريقًا يعود إلى عام 1949 في دول الخليج العربي. وتجمع فرق العمل عالية التخصص لدينا ما بين المعرفة بالمنطقة والخبرة الواسعة والقدرات والإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة إندوسويس لإدارة الثروات العالمية ومجموعة "كريدي أجريكول".
ميليندا رافردي
إندوسويس لإدارة الثروات
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