ألفيا وهالو للاستثمار توقعان اتفاقية لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الهيكلية في منطقة الخليج
أبوظبي, الإمارات العربية المتحدة, June 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة "ألفيا" (Alpheya)، وهي منصة رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة الثروات للمؤسسات المالية، وشركة "هالو للاستثمار" (Halo Investing)، وهي مزود رائد في مجال تكنولوجيا وخدمات المنتجات الهيكلية، عن توقيع اتفاقية شراكة لتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الهيكلية ليشمل كبار البنوك ومديري الثروات والمكاتب العائلية في المنطقة.
تشهد المنتجات الهيكلية، التي توفر للمستثمرين استراتيجيات مخصصة للمخاطر والعائدات وحماية رأس المال، ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب خلال السنوات الأخيرة، حيث يُقدّر حجم سوق المنتجات الهيكلية الإجمالي بأكثر من 7 تريليون دولار أمريكي من الأصول المستثمرة. ومع ذلك، يُخصص المستثمرون في الشرق الأوسط نسبة أقل بكثير لهذه المنتجات مقارنة بنظرائهم في الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، ما يُمثل فرصة نمو هائلة. في إطار هذه الشراكة، صرّح السيد صادق حسين، كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة "هالو للاستثمار"، قائلاً: "يسرّنا التعاون مع ألفيا، المنصة الرائدة في تكنولوجيا إدارة الثروات، والتي تعتمد على ممارسات مبتكرة وتلتزم بتحقيق أقصى درجات النجاح لعملائها. من خلال التكامل الوثيق مع تقنيتنا المتقدمة، ستتمكن ألفيا من إعادة تشكيل مشهد السندات الهيكلية في المنطقة وخارجها."
تهدف الشراكة، المقرّر إطلاقها في أوائل عام 2025 مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي في البداية، إلى منح ملايين المستثمرين في الشرق الأوسط إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من المنتجات الهيكلية، إلى جانب توفير برامج تعليمية وتدريبية للمستشارين والمستثمرين.
وفي هذه المناسبة صرّح أيضًا السيد ديباك كانا، رئيس قسم المنتجات في شركة "ألفيا" قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع هالو، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الهيكلية. ستتيح هذه الشراكة لعملائنا تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام تُبسّط عملية الوصول إلى المنتجات الهيكلية وإدارتها. كما تعزز هذه الشراكة التزامنا بتزويد المستثمرين في الشرق الأوسط بإمكانية وصول لا مثيل لها إلى الأسواق العالمية والمحلية عبر جميع فئات الأصول."
سيسمح التكامل الفني الوثيق للعملاء بإدارة محافظهم الاستثمارية وتحسينها بسهولة، ما يعزز تجربة العملاء ويقلل من النفقات التشغيلية. كما يُبسّط التكامل المسبق عملية انضمام العملاء الجدد بشكل كبير، ما يوفر وصولاً أسهل إلى مجموعة شاملة من المنتجات المالية.
ومسلّطًا الضوء على أهمية الشراكة مع "ألفيا"، قال السيد مات رادجوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "هالو للاستثمار": "مهمتنا في هالو هي حماية الاستثمارات العالمية . وتعاوننا مع ألفيا يزيل الحواجز أمام المشاركة في السندات الهيكلية في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح وصولاً أوسع للحلول التي كانت مقتصرة سابقاً على المؤسسات والمستثمرين من أصحاب الثروات العالية."
نبذة عن ألفيا
تأسست ألفيا في عام 2023، وهي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا إدارة الثروات مقرها أبوظبي. تقدم ألفيا حلولًا ثوريةً لإدارة الثروات والتداول تعمل على السحابة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك للبنوك ومكاتب إدارة الثروات المستقلة والمكاتب العائلية وغيرها من شركات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعمل ألفيا على تمكين المؤسسات المالية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية، ما يتيح لها تقديم منتجات وخدمات واستشارات مالية لا مثيل لها للملايين من عملائها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.alpheya.com.
نبذة عن هالو للاستثمار
تأسست هالو للاستثمار خلال عام 2015، وهي عبارة عن منصة للتكنولوجيا حائزة على عدة جوائز تحدث طفرة كبيرة في كيفية استخدام حلول الاستثمار الوقائي في جميع أنحاء العالم. ويقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، ولها مكاتب في أبوظبي وزيورخ، وتعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى حلول الاستثمار التي لم تكن متاحة في السابق لمعظم المستثمرين. تلقت هالو العديد من الجوائز والأوسمة وتم اختيارها مؤخرًا كواحدة من بين أكثر عشر شركات ابتكارًا من جانب Fast Company.
وتخضع شركة هالو للاستثمار الشرق الأوسط وأفريقيا (Halo Investing MEA Ltd)، للتنظيم من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.haloinvesting.ae.
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إف.تي.آي كونسلتنج
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