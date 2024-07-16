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В МИД Туркменистана состоялось второе заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»

16 July 2024

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В МИД Туркменистана состоялось второе заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»

16 июля 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось второе заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

На повестку дня было вынесено рассмотрение итогов визита Генерального Секретаря ООН в Туркменистан, а также обсуждение Плана мероприятий в Туркменистане и за рубежом по реализаций резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Международный год мира и доверия, 2025 год».

Отмечая особую значимость визита Генерального секретаря ООН в истории взаимоотношений Туркменистана и Организации Объединённых Наций, участники заседания сошлись во мнении, что достигнутые результаты позволят ещё более упрочить партнёрское взаимодействие и придадут новый импульс с учётом текущих реалий.

Как подчёркивалось, на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана 21 марта 2024 года консенсусом была принята резолюция 78/266 о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия, которая демонстрирует важность продолжения деятельности по продвижению культуры мирного диалога в международном сообществе.

В ходе заседания так же было констатировано, что принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Международный год мира и доверия, 2025 год» как платформы для совместных действий призвано способствовать урегулированию возникающих конфликтных ситуаций мирными, политико-дипломатическими методами и средствами, укреплению доверительных отношений между государствами.

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В МИД Туркменистана состоялось второе заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»

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