16 July 2024

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Посол Республики Казахстан в Туркменистане вручил копии верительных грамот

16 июля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с вновь назначенным Послом Республики Казахстан в Туркменистане Нурланом Ногаевым, который вручил копии своих верительных грамот.

Р.Мередов поздравил Посла с назначением на ответственный пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

Далее стороны обсудили повестку туркмено-казахстанских отношений, охватывающих различные направления межгосударственного взаимодействия. Было констатировано, что сотрудничество между Туркменистаном и Республикой Казахстан развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнёрства.

Дипломаты рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-казахстанского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Стороны были едины во мнении, что определяющую роль в активизации взаимодействия между двумя странами играют контакты на высшем уровне. Кроме того, собеседники подчеркнули эффективный характер межправительственных, межпарламентских, межведомственных и межмидовских связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.