Submit Release
News Search

There were 127 press releases posted in the last 24 hours and 399,774 in the last 365 days.

優質不昂貴：深圳仁樹眼耳鼻喉帶宣佈來更高性價比醫療

高性价比医疗：深圳仁树眼耳鼻喉为香港居民带来新选择

高性价比医疗：深圳仁树眼耳鼻喉为香港居民带来新选择

HONG KONG, July 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- 隨著內地醫療品質持續提升，專家親自診治、無需久候、費用合理等優點，吸引眾多港人赴深圳就醫。近期，深圳仁樹眼耳鼻喉（簡稱仁樹醫療）備受香港民眾青睞，許多網友在社交平台上推薦，認為其提供與香港相當水準的醫療服務，尤其在解決漫長等待和高額費用問題上表現突出。對於面臨預約困難、等候時間長和費用昂貴困擾的香港市民而言，仁樹醫療為其感官健康問題提供了一個高效且經濟的新選擇。

在香港這個高生活成本的地區，公私立醫療系統雖然服務範圍廣，但預約艱難、等候時間長和費用高昂讓許多市民叫苦不迭。特別是專科和日間手術，患者常需長期等待，假期時急診等候時間更可超過8小時，耳鼻喉科患者有時甚至需等待兩年才能首次就診。最新統計顯示，過去12個月（2023年4月1日至2024年3月31日），耳鼻喉專科門診有1萬例新預約病例。面對這些挑戰，越來越多香港市民開始尋求大灣區其他地方的醫療服務，以獲得更佳的就醫體驗和性價比。

坐落於深圳福田的仁樹眼耳鼻喉，是大灣區一小時醫療圈內一家專注於眼耳鼻喉專科診療、微創手術及慢性病管理的醫療機構。仁樹醫療憑藉其先進設備和專業團隊，提供與香港同等水平的醫療服務，已成為許多香港市民感官健康問題的首選。

在費用方面，仁樹醫療的性價比明顯優於香港地區的醫療服務。例如，香港私立醫院的眼耳鼻喉科診療費用普遍昂貴，起步價為1,000港元，而完整治療費用至少需50,000港元起。相比之下，在仁樹醫療，同等級專家看診費僅為人民幣380元（約430港元），常規就診費用約為人民幣2,000元（約2100港元），手術費用平均為人民幣40,000元（約43,100港元）。這意味著選擇仁樹醫療的香港市民可以大幅降低醫療開支，最多可節省約70%的費用。此外，仁樹醫療能在數日內迅速安排手術，從而顯著縮短患者的等待時間，這一點在香港各大醫院中是難以實現的。

以「安全•高效•有溫度」為核心理念的仁樹醫療，實行高效的預約制度，縮短患者等候時間。例如，仁樹醫療的專屬客服僅需1分鐘即可為患者完成預約。到院後，患者可享受1小時的專業診療和檢查。若需手術，可在一週內安排，並在手術當天即可出院。正因為採用高效預約制，仁樹醫療的醫生能與患者有更充分的溝通時間，確保每位患者獲得更全面和個性化的醫療服務。

位於大灣區核心的深圳仁樹醫療，憑藉便利的地理位置和尖端醫療技術，為香港市民提供快速可及的優質醫療服務。僅一小時車程，香港市民即可抵達仁樹眼耳鼻喉接受治療。無論是鼻敏感、打鼾、睡眠呼吸暫停症、耳部發炎、聽力下降或其他複雜的耳鼻喉科問題，仁樹醫療均能提供專業診斷與有效的治療方案。

總的來說，對香港市民而言，選擇深圳仁樹眼耳鼻喉醫療不僅擺脫了漫長等待和高額醫療費用，還能享受專業且周到的服務。仁樹醫療憑藉全方位的服務和溫馨的環境，成為大灣區香港市民的首選醫療機構，徹底解決本地醫療系統中遇到的難題。

TreeENT
TreeENT
+852 6092 4198
email us here

You just read:

優質不昂貴：深圳仁樹眼耳鼻喉帶宣佈來更高性價比醫療

Distribution channels: Business & Economy, Consumer Goods, Culture, Society & Lifestyle, Healthcare & Pharmaceuticals Industry, Technology


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more