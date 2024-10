老舊水管的健康隱患：BIO-LINK霸力集團邨屋濾水器為您解憂

邨屋水管暗藏危機?BIO-LINK霸力集團濾水器為您把關,了解更多:https://bio-link.com.hk/product-page/ BIO LINK推出針對香港邨屋的創新濾水解決方案,了解更多:https://bio-link.com.hk/product-page/

HONG KONG, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- 隨著香港市民對飲用水安全意識的提高,本地知名水處理設備供應商BIO LINK今日宣布推出針對性濾水解決方案,滿足居民在舊樓及 濾水器 的特殊需求。這一舉措不僅標誌著公司在濾水技術上的重大突破,更為改善香港舊樓居民的生活品質提供了新的選擇。BIO LINK執行董事譚先生表示:"我們推出這項創新解決方案的時機恰逢其時。近年來,香港市民對飲用水安全的關注度顯著上升。作為紮根香港25年的本土企業,我們深感有責任為舊樓居民提供安全、可靠且便利的飲水選擇。"雖然香港的水質一直保持在世界頂尖水平,但譚先生指出:「近年來,我們注意到一些與樓宇老化相關的水質問題,特別是在已有二三十年樓齡的公共屋邨、唐樓和單幢式樓宇中。這些問題主要源於建築物內部的供水系統,如老舊管道導致的滲漏、水箱維護不足和清潔不當引起的衛生隱患等。即使是經過處理的自來水,在輸送到家庭的過程中也可能面臨二次污染的風險。這些情況不僅影響了居民的日常生活,更可能對健康造成潛在威脅。」譚先生強調:"我們的RO逆滲透濾水系統能有效去除99.9%的有害物質,包括重金屬、細菌,甚至是肉眼看不見的微塑料顆粒。這不僅能解決常見的水質問題,如氯氣氣味、混濁或沉澱物,更重要的是能為居民的健康提供額外的保障。"這款針對舊樓設計的濾水系統具有以下特點:• 採用先進RO逆滲透技術,有效去除99.9%的有害物質。• 超薄設計(厚度僅14.5厘米),完美適應舊樓有限空間。• 一站式服務,從諮詢、安裝到後期維護全程無憂。BIO LINK的濾水系統特別適合香港舊樓的環境。譚先生補充道:"考慮到舊樓的特殊情況,我們的系統不僅高效,還具有超薄設計的特點。這意味著即使在空間有限的舊樓廚房,也能輕鬆安裝和使用我們的產品,為全家人提供潔淨水源。"來自華富邨的陳先生分享了他的使用體驗:"自從安裝了BIO LINK的濾水器,我們全家都感到更安心。特別是想到之前邨內曾經發生過水質問題,現在有了這個濾水系統,我們可以真正放心地使用每一滴水,無論是飲用、烹飪還是洗滌。水質清澈甘甜,而且操作簡單,真的很適合我們舊樓家庭。"BIO-LINK安心飲水計劃為了讓更多舊樓家庭受益,BIO-LINK宣布推出"安心飲水計劃"。從即日起至2025年六月,首批安裝的1000戶舊樓家庭可享受首年保養費回贈優惠,以及免費沐浴器一個。譚先生補充道:"我們的目標是在未來五年內,為香港至少50%的舊樓家庭提供安全、可靠的飲水解決方案。這不僅是一項商業計劃,更是我們對改善香港居民生活品質的承諾。"此外,BIO LINK亦為商戶及學校推行濾水器、飲水機、斟水機及 熱水罉 優化計劃,特別針對 辦公室水機 或不同冷熱水機提升供水量、智能溫控,並為減塑環保出一分力。這項計劃旨在為更廣泛的社區提供清潔、安全的飲用水,同時推動環保意識。關於BIO LINK:BIO LINK成立於1997年,是香港領先的水處理設備供應商。25年來,公司始終致力於為香港和澳門地區提供高品質的濾水系統和飲水機。BIO LINK的產品和服務遍布香港各大屋邨、學校、辦公室和商業場所,以其可靠性和創新性贏得廣泛信賴。如果您關心家人的健康,並希望在家中享受安全、清潔的飲用水,現在就是時候考慮安裝BIO LINK的濾水系統了。請立即聯繫我們,為您的家庭帶來更安心的飲水體驗。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.