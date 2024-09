仁樹眼耳鼻喉盧醫生 鼻敏感困擾了幾十年的醫療真實案例:https://www.youtube.com/watch?v=ZzS2gmMes5Y 立即聯系仁樹眼耳鼻喉

近年來,鼻敏感成為香港的常見問題,尤其影響兒童。仁樹眼耳鼻喉提供針對環境因素和過敏原的個性化治療,包括藥物、脫敏治療、封閉阻滯技術及微創手術等。以患者Gary為例,他在接受仁樹治療後,成功改善了鼻敏感症狀。仁樹鼓勵患者及早治療,提升生活質量。

HONG KONG, September 11, 2024 / EINPresswire.com / -- 近年來, 鼻敏感 已成為困擾香港人的常見問題。每4個人就有一人有鼻敏感問題,對生活構成不同程度的影響。根據香港大學社會工作及社會行政學系2022年的研究顯示,59.4%的小學生和62.0%的中學生患有 鼻炎 ,較之前的調查結果大幅上升,鼻敏感已成為本港兒童第二常見的慢性病。面對如此嚴峻的情況, 仁樹眼耳鼻喉 提出了全面的診療方案。仁樹眼耳鼻喉的盧永田醫生解釋道:"香港獨特的環境因素是導致鼻敏感高發的主要原因。仁樹的診療方案旨在針對這些因素,為患者提供個性化的治療。"許多香港人習慣了帶病工作,認為鼻敏感不過是小問題。然而,仁樹眼耳鼻喉的盧永田醫生提醒到:"在實際接診的過程中,發現很多常年鼻敏感的港人很多都是第一次看診,這可能和香港公營醫療資源緊絀不無關係。然而長期忽視鼻敏感可能引發更嚴重的健康問題,研究發現鼻敏感不僅會造成注意力不集中、睡眠和生活品質下降,甚至會引發慢性鼻竇炎、中耳炎、嗅覺受損和氣喘等其他病症,影響身體健康。甚至孩子的長期鼻敏感問題,還會對家長的心理健康產生負面影響。”數據顯示,學童鼻敏感越嚴重,家長越容易出現焦慮、抑鬱和睡眠困擾。面對這一問題,仁樹眼耳鼻喉提出一旦發現有鼻敏感症狀,一定要"早診早治"。旨在發現問題後,及早進行全面的檢查以及規範化治療,防止引發其他疾病問題,或合併發生哮喘。仁樹全方面治療方案對於鼻敏感患者,正確診斷過敏原和避免接觸尤為重要。盧永田醫生介紹:“仁樹眼耳鼻喉提供專業化的診療流程,包括專科醫生診間詳細問診,行鼻內窺鏡檢查,過敏原測試等,以全面評估病症情況。同時仁樹提供多種治療方案,全方面為患者解決鼻敏感引起的困擾。”常規的治療手段有環境控制、藥物治療和脫敏治療三種。規範化的藥物結合鼻噴激素的綜合治療,可控制輕度鼻敏感症狀,但往往“治標不治本”。如明確塵蟎過敏,脫敏治療是世界衛生組織 WHO明確指出的唯一能夠改變過敏性疾病自然進程的對因治療方法,仁樹眼耳鼻喉的“脫敏治療”更是獲「香港品質保證局HKQAA」標準化認定。仁樹還引入國際鼻敏感封閉阻滯治療技術,通過精準定位,可以有效緩解鼻部症狀。“這種治療方法特別適合對傳統藥物治療反應不佳的患者。”盧永田醫生解釋道。此外,對於經過藥物治療不能控制,或者難治性的鼻敏感患者,仁樹微創手術團隊選擇目前國際最為先進的翼管神經分支切斷術,通過精細的內鏡下解剖技術,將引發鼻敏的鼻後感覺神經切斷,減輕鼻部高敏及高分泌狀態從而治療鼻敏感。鼻內鏡微創手術的引入及高清視頻內鏡的應用使得手術更加精准微創,安全性和舒適性更高。真實案例分享來自香港的Gary,被鼻敏感困擾了幾十年。"每天早上醒來,第一件事就是打噴嚏。鼻塞讓我整晚難眠,連最愛的咖啡香氣都聞不到了。"Gary苦笑著回憶。在香港,醫生告訴他手術效果存疑,這讓他感到絕望。抱著最後一絲希望,Gary決定到深圳仁樹醫療尋求幫助。手術後,他驚喜地發現:"第一次感受到了暢通的呼吸,彷彿重獲新生!"Gary興奮地說,"現在我可以安穩地睡一整晚,早上起來精神煥發,連太太都說我變年輕了。"回想起在仁樹的經歷,Gary感慨道:"醫護人員的專業讓我放心,他們的關懷讓我感動。最讓我驚喜的是,這裡的設備居然比香港一些私家醫院還要先進!"如今,Gary已成為仁樹醫療的熱心"粉絲"。他真摯地建議同樣受困的香港人:"別再忍受了!來仁樹看看吧,這可能是改變你人生質量的一步。"欲了解Gary的康復歷程和仁樹醫療的專業服務,請點擊 https://www.youtube.com/watch?v=ZzS2gmMes5Y 觀看影片。結論香港的鼻敏感問題日益嚴重,但在仁樹眼耳鼻喉,希望就在眼前。仁樹的醫生團隊會根據患者的具體症狀、生活習慣和環境因素,為每位患者制定最優治療方案,確保治療的針對性和有效性。對於正受鼻敏感困擾的人士,仁樹眼耳鼻喉建議不要等待。患者可以立即採取行動,讓仁樹助他們重拾健康呼吸的喜悅。有需要的人士可以咨詢仁樹的預約熱線60924198,或登錄仁樹眼耳鼻喉專科的官方網站 www.treeent.com/tc/ 了解更多信息。

「從絕望到驚喜!」—香港患者Gary的鼻敏感治療之旅和康復見證!

