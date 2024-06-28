أبحاث شركة BGI-Research حول السوبر-بانجينوم للحمص والتي توفر رؤى حول تطور الأنواع وتحسين المحاصيل

تم نشر الدراسة التي تحمل عنوان "السوبر-بانجينوم للحمص يوفر رؤى حول تطور الأنواع ومواقع جينات الصفات الزراعية لتحسين محصول الحمص" في مجلة ناتشر جينيتكس.

معلومات إحصائية حول جينومات ثمانية أنواع برية سنوية من الحمص.

منذ عام 2013، تعاونت شركةBGI مع فريق راجيف فارشني في سلسلة من دراسات الجينومات للحمص والإنجازات البارزة (الصورة برعاية راجيف فارشني).