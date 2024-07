BGI en Tête du Classement en Sciences Biologiques en Asie-Pacifique selon Nature Index 2024 pour la Neuvième Année

BGI a occupé la première place du classement de Nature Index pour l'Asie-Pacifique des institutions de sciences biologiques pendant neuf années consécutives, et se classe huitième au niveau mondial dans le classement annuel de Nature Index 2024.

SHENZHEN, CHINA, July 4, 2024 / EINPresswire.com / -- BGI s'est hissé au premier rang des institutions corporatives en sciences biologiques dans la région Asie-Pacifique et se classe huitième au niveau mondial dans le classement annuel de Nature Index 2024 qui vient d'être publié. Ceci marque la neuvième année consécutive où BGI détient la position de leader dans l'industrie des sciences biologiques de la région Asie-Pacifique.Les classements nouvellement publiés sont basés sur les données de Nature Index entre le 1er Janvier 2023 et le 31 Décembre 2023. Parmi les 10 premières institutions corporatives mondiales dans le domaine des sciences biologiques, BGI est la seule institution de Chine à figurer sur la liste. Parmi les autres, cinq viennent des États-Unis, deux de Suisse et deux du Royaume-Uni.Depuis de nombreuses années, BGI est profondément impliqué dans la recherche en sciences de la vie, produisant régulièrement des résultats scientifiques influents au niveau international basés sur ses technologies multi-omiques développées de manière indépendante, y compris la génomique, l'omique cellulaire et l'omique spatiale.Au 24 Juin 2024, BGI a publié un total de 5 155 articles de recherche scientifique, dont 603 articles dans des publications "CNNS" (les revues académiques de référence Cell, Nature, New England Journal of Medicine, Science, et leurs publications connexes, si elles existent).Rien qu'en 2023, BGI a publié 382 articles, dont 62 dans les séries CNNS, réalisant des avancées significatives dans des domaines tels que la science du cerveau, les maladies, les plantes et les animaux, l'évolution et le développement.BGI continuera à exploiter sa plateforme intégrée d'industrie, d'université et de recherche pour faire progresser le domaine des sciences de la vie. BGI demeure déterminé à transformer les réalisations scientifiques en applications pratiques, en apportant un soutien scientifique substantiel à la mission "Omiques pour Tous".Accédez au Classement de Nature Index ici : https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2024/institution/corporate/biological-sciences/regions-Asia%20Pacific