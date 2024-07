BGI führt zum neunten Mal die Rangliste der asiatisch-pazifischen Life-Sciences-Unternehmen im Nature Index 2024 an

Das BGI führt seit neun Jahren in Folge die Rangliste der biowissenschaftlichen Institutionen im asiatisch-pazifischen Raum des Nature Index an und nimmt im Jahresranking 2024 des Nature Index weltweit den achten Platz ein.

SHENZHEN, CHINA, July 4, 2024 / EINPresswire.com / -- BGI ist das führende Life-Sciences-Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum und belegt in der kürzlich veröffentlichten jährlichen Rangliste des Nature Index 2024 weltweit Platz 8. Damit ist BGI bereits das neunte Jahr in Folge führend in der Life-Sciences-Branche im asiatisch-pazifischen Raum.Die neue Rangliste basiert auf den Daten des Nature Index für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023. Das BGI ist die einzige chinesische Einrichtung, die es unter die zehn weltweit führenden Life-Sciences-Unternehmen geschafft hat. Fünf weitere kommen aus den USA, zwei aus der Schweiz und zwei aus Großbritannien.Das BGI engagiert sich seit vielen Jahren intensiv in der lebenswissenschaftlichen Forschung und liefert mit seinen eigenständig entwickelten Multi-Omics-Technologien, darunter Genomics, Cell Omics und Spatial Omics, immer wieder international einflussreiche wissenschaftliche Ergebnisse.Bis zum 24. Juni 2024 hat BGI insgesamt 5.155 wissenschaftliche Forschungsarbeiten veröffentlicht, davon 603 Artikel in CNNS-Publikationen (die führenden akademischen Zeitschriften Cell, Nature, New England Journal of Medicine, Science und ggf. verwandte Publikationen).Allein im Jahr 2023 veröffentlichte das BGI 382 Arbeiten, darunter 62 Artikel in der CNNS-Reihe, die wichtige Forschungsdurchbrüche in Bereichen wie Hirnforschung, Krankheiten, Pflanzen und Tiere, Evolution und Entwicklung erzielten.Das BGI wird weiterhin seine integrierte Plattform aus Industrie, Hochschulen und Forschung nutzen, um den Bereich der Lebenswissenschaften voranzubringen. Das BGI wird sich weiterhin dafür einsetzen, wissenschaftliche Errungenschaften in praktische Anwendungen zu überführen und die Mission "Omics for All" wissenschaftlich zu unterstützen.Zum Nature Index Ranking gelangen Sie hier: https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2024/institution/corporate/biological-sciences/regions-Asia%20Pacific