BGI in Cima alla Classifica delle Istituzioni Aziendali di Scienze Biologiche dell'Asia-Pacifico nell'Indice Nature 2024

Il BGI ha mantenuto la posizione di leader nella classifica delle istituzioni aziendali di scienze biologiche del Nature Index Asia-Pacific per nove anni consecutivi e si è posizionato all'ottavo posto a livello globale nella classifica annuale del Nature Index 2024.

SHENZHEN, CHINA, July 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Il BGI ha raggiunto la prima posizione tra le istituzioni aziendali di scienze biologiche nella regione Asia-Pacifico e si è piazzato all'ottavo posto a livello globale nella classifica annuale del Nature Index 2024, pubblicata di recente. Questo segna il nono anno consecutivo in cui BGI ha mantenuto la posizione di leader nel settore delle scienze biologiche dell'Asia-Pacifico.La classifica appena pubblicata si basa sui dati dell'Indice Nature dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tra le prime 10 istituzioni aziendali di scienze biologiche a livello mondiale, il BGI è l'unica istituzione cinese a entrare nella lista. Degli altri, cinque provengono dagli Stati Uniti, due dalla Svizzera e due dal Regno Unito.Per molti anni, il BGI è stato profondamente coinvolto nella ricerca sulle scienze della vita, producendo costantemente risultati scientifici influenti a livello internazionale basati sulle sue tecnologie multi-omiche sviluppate in modo indipendente, tra cui genomica, omica cellulare e omica spaziale.Al 24 giugno 2024, BGI ha pubblicato un totale di 5.155 articoli di ricerca scientifica, di cui 603 in pubblicazioni "CNNS" (le principali riviste accademiche). Cell, Nature, New England Journal of Medicine, Science e le loro eventuali pubblicazioni correlate).Solo nel 2023, il BGI ha pubblicato 382 articoli, tra cui 62 articoli della serie CNNS, ottenendo importanti scoperte di ricerca in aree quali la scienza del cervello, le malattie, le piante e gli animali, l'evoluzione e lo sviluppo.Il BGI continuerà a sfruttare la sua piattaforma integrata di industria, università e ricerca per far progredire il campo delle scienze della vita. Il BGI rimane impegnato a tradurre i risultati scientifici in applicazioni pratiche, fornendo un solido supporto scientifico alla missione "Omics for All".Accedi alla classifica dell'Indice Nature qui: https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2024/institution/corporate/biological-sciences/regions-Asia%20Pacific