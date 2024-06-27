Submit Release
News Search

There were 1,590 press releases posted in the last 24 hours and 399,335 in the last 365 days.

Встреча с делегацией компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.»

27 June 2024

100

Встреча с делегацией компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.»

27 июня 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с членами делегации компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» во главе со cтаршим советником по стратегическим вопросам японской компании Тацуя Ватанабэ.

В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества и пути повышения эффективности взаимодействия. В данном контексте было подчеркнуто плодотворное партнёрство компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» с государственным концерном «Türkmenhimiýa».

В продолжение беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении налаженного продуктивного взаимодействия.

You just read:

Встреча с делегацией компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.»

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more