27 June 2024

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Встреча с делегацией компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.»

27 июня 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с членами делегации компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» во главе со cтаршим советником по стратегическим вопросам японской компании Тацуя Ватанабэ.

В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества и пути повышения эффективности взаимодействия. В данном контексте было подчеркнуто плодотворное партнёрство компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» с государственным концерном «Türkmenhimiýa».

В продолжение беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

В заключение стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении налаженного продуктивного взаимодействия.