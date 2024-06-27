KLEVV تطرح ذاكرة رفع سرعة تردد الألعاب FIT V DDR5 الجديدة بالكامل
تلبية مطلبات للمحترفينHONG KONG, June 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- KLEVV، العلامة التجارية الرائدة في مجال الذاكرة والتخزين الاستهلاكية من Essencore، أن تكشف النقاب عن ذاكرة الألعاب FIT V DDR5 الجديدة تمامًا بتصميم أنيق ومدمج للغاية.
تصميم جديد ونحيف يغير من أبعاد اللعبة
وحدات ذاكرة الألعاب FIT V DDR5 من KLEVV متاحة في شكل أطقم 16 جيجابايت (16 جيجابايت × 1) و32 جيجابايت (16 جيجابايت × 2)، بسرعات متنوعة تبلغ 5600 و6000 و6400 مليون نقلة/ثانية. تم تصميم هذه الوحدات بدقة للاعبين ومنشئي المحتوى والمستخدمين العاديين بأسعار معقولة، وتوفر ميزات متطورة وأداءً عالي المستوى بسعر جذاب. تتميز الوحدات بالشكل المبسط والمدمج مقاس 33 مم، والذي أصبح ممكنًا بفضل موزع حرارة مبتكر من الألومنيوم مع جمالية معاصرة بسيطة، مع شكل خارجي نهائي بلون أبيض ملفت للنظر. يحسن هذا التصميم من الأداء بشكل كبير، ويعزز المظهر البصري لأي تصميم.
مشحونة بتقنية الجيل التالي
توفر وحدات ذاكرة الألعاب FIT V DDR5 ميزات متطورة بسعر مغري. تضمن تقنية ذاكرة KLEVV الفائقة، بما في ذلك PMIC المدمج، أداءً متسقًا مع انخفاض استهلاك الطاقة ومستوى غير مسبوق من الاعتمادية. يعمل التصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومتعدد الطبقات المميز من KLEVV على تحسين قوة الإشارة وصلابتها. تشتمل وحدات FIT V DDR5 أيضًا على مستشعر حراري دقيق لمعايرة الأداء الأمثل، ونظام تصحيح الأخطاء لتصحيح الأخطاء بكفاءة، مما يضمن أعلى مستويات من الأداء والموثوقية. تدعم ذاكرة الألعاب FIT V DDR5 بسهولة تقنية INTEL XMP 3.0 وAMD EXPO لتحقيق أقصى قدر من الأداء.
معتمد من قبل العلامات التجارية الرائدة للوحات الأم
تفتخر شركة KLEVV بجودة استثنائية في منتجاتها، والتي تم الوصول إليها من خلال الخبرة الهندسية والهندسية الفائقة. ويضمن هذا الالتزام تفوق وحدات ذاكرة الألعاب FIT V DDR5 في اختبارات QVL التي تجريها العلامات التجارية للوحات الأم من الدرجة الأولى وذات الشهرة العالمية. سواء كنت تستخدم أحدث ألعاب AAA، أو إنتاجية لا مثيل لها في إنشاء المحتوى، أو الاستخدام غير الرسمي، فإن وحدات ذاكرة الألعاب FIT V DDR5 جاهزة لتوفير أداء فائق السرعة.
الضمان والتوافر
تأتي ذاكرة الألعاب KLEVV FIT V DDR5 بضمان مريح مدى الحياة، ومتاحة اعتبارًا من يوليو 2024. يتم توزيع منتجات
عبر https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
معلومات إضافية
FIT V DDR5 - https://www.klevv.com/ktw/products_details/memory/Klevv_FITV
حول ESSENCORE
تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وتري لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.essencore.com
حول KLEVV
KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من كبرى شركات منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. تم الاحتفاء بذاكرة KLEVV/SSD من خلال جائزة Red Dot Design Award وiF Design Award في ألمانيا للابتكار في تصميم المنتجات. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة .www.klevv.com
Yunly
Yunly International Marketing
email us here