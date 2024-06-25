Lewis 县、Mason 县、Pierce 县以及 Thurston 县新的艾滋病病毒 (HIV) 个案管理服务提供方

即时发布：2024 年 6 月 24 日 （24-071-简体中文）

联系方式：DOH 通信

奥林匹亚 – Washington State Department of Health（DOH，华盛顿州卫生部）很荣幸地宣布 Coastal Community Action Program（CCAP，海岸社区行动计划）（英文）以及 AIDS Healthcare Foundation (AHF) （英文）获选在 Lewis 县、Mason 县、Pierce 县以及 Thurston 县提供艾滋病病毒个案管理服务。

自 10 月中旬以来，DOH 始终都在这些县提供个案管理服务，并期待着将这些关键服务的提供权交还给与当地社区有联系并受当地社区依赖的组织机构。

艾滋病病毒个案管理（英文）是一项专门的公共卫生服务，旨在帮助艾滋病病毒感染者获得医疗保健和健康相关服务、与这些服务保持联系，并从中受益。这些服务包括食物支持、住房支持、医疗交通支持、社会心理支持以及针对改善个人健康的用品和服务的紧急财务援助。 DOH 致力于确保本州最需要帮助的人群能够免费获得这些服务。

AHF 是一家提供艾滋病病毒/艾滋病医疗服务的全球性非营利机构。目前，King County 有一家 AHF 医疗保健中心。AHF 目前与 DOH 签订了合约，致力于在 Pierce 县提供一系列以预防为重点的服务，并将于 7 月 1 日开始在该县提供艾滋病病毒个案管理服务。

CCAP 是位于 Grays Harbor 县和 Pacific 县的一家 HIV 个案管理服务提供方，并且于 2024 年 6 月 1 日将其服务扩展到了 Mason 县、Thurston 县以及 Lewis 县。

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