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Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭ

25 June 2024

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Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭ

25 июня 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри.

В рамках встречи были обсуждены возможности дальнейшего углубления налаженных связей, озвучены конкретные предложения относительно увеличения объёмов товарооборота, расширения и диверсификации взаимовыгодного экономического партнёрства.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области с упором на расширение кооперации в сферах нефтегазовой и химической промышленности, энергетики, транспорта и финансово-банковском секторе.

Также собеседники констатировали продуктивность бизнес-форума «Туркменистан – ОАЭ», состоявшегося в первой половине этого дня.

Кроме того, стороны отметили, что визиты на высших и высоких уровнях имеют большую значимость в поступательном развитии туркмено-эмиратского партнерства.

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Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭ

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