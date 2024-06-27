سمارت موبيليتي إنترناشونال تعلن عن شراكة حصرية مع أفاتر تكنولوجي لإطلاق سيارات الطاقة الكهربائية الجديدة في الإمارات

Smart Mobility International AVATR Technology Signing Ceremony

•⁠ ⁠تسلط الاتفاقية الضوء على الالتزام المشترك للإمارات والصين بالابتكار والتنقل المستدام. •⁠ ⁠دولة الإمارات هي أول سوق استهلاكي دولي لعلامة أفاتر التجارية.

من المقرر أن تحدث أفاتر ثورة في سوق سيارات الطاقة الكهربائية الجديدة بمجموعة من المنتجات التي تعرف مستوى جديد من الفخامة والأداء.” — معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال.

ABU DHABI, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, June 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- وقعت شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال (Smart Mobility International)، التابعة لأحد وكلاء السيارات الرائدين في دولة الإمارات العربية المتحدة مع خبرة تزيد عن 40 عامًا في توزيع العلامات التجارية الفاخرة مثل رولز رويس، وبي إم دبليو، وماكلارين، اتفاقية مع أفاتر تكنولوجي (AVATR Technology) لتصبح الموزع الحصري لمجموعة سياراتها المبتكرة.

وتعتبر أفاتر تكنولوجي، الشركة الرائدة في تصنيع سيارات الطاقة الكهربائية الجديدة الفاخرة، مشروعًا مشتركًا بين Changan، إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات في الصين، وCATL، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة الذكية، وذلك إلى جانب شراكة إستراتيجية مع Huawei. حيث تُزوّد هذه الشراكة أفاتر بقدرات البحث والتطوير الخاصة بالمركبات، وتكنولوجيا الطاقة الذكية المبتكرة بالإضافة إلى توفيرها لنظام بيئي ذكي.

ويتم تصميم النماذج الأنيقة والعصرية والانسيابية من سيارات أفاتر في مركز التصميم العالمي للشركة في ميونيخ، تحت قيادة المصمم الرئيسي نادر فقيه زاده، الذي عمل سابقًا على تصميم عدد من موديلات سيارات بي إم دبليو الفاخرة.

وتم توقيع الاتفاقية في 20 يونيو بحضور معالي الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد ومعالي السيد تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى العديد من الضيوف المميزين من قطاع السيارات العالمي. وخلال الحدث، ألقى السيد وو، رئيس تطوير الأعمال العالمية في أفاتر، الكلمة الافتتاحية، بينما وقع الاتفاقية السيد معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، والسيد وانغ، نائب رئيس أفاتر تكنولوجي.

وفي تعليق له حول الاتفاقية، قال السيد وانغ من أفاتر تكنولوجي: "تعد الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الاستهلاكية للسيارات الفاخرة عالية الجودة، وستستقبل الدولة قريبًا مجموعة سياراتنا الذكية المميزة ذات المستوى العالمي. فهي أول سوق تصدير لنا خارج الصين، ونحن سعداء بالشراكة مع سمارت موبيليتي إنترناشونال لإحضار أفاتر إلى دولة الإمارات."

من جانبه، صرح السيد معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال: "من المقرر أن تحدث أفاتر ثورة في سوق سيارات الطاقة الكهربائية الجديدة بمجموعة من المنتجات التي تعرف مستوى جديد من الفخامة والأداء. ونحن متحمسون لمتابعة تفاعل عملائنا معها في دولة الإمارات."

أفاتر: أسلوب مميز، تكنولوجيا، وأداء غير مسبوق

سيتم تقديم أفاتر لعملائها في دولة الإمارات من خلال حملة إطلاق رئيسية خلال الربع الأخير من عام 2024. وتهدف هذه الحملة إلى الاستفادة من الترقب والحماس للعلامة التجارية عبر القنوات التقليدية والرقمية، بالإضافة إلى فعاليات إطلاق حصرية لكبار الشخصيات والعملاء المحتملين.

ومن المقرر افتتاح أول معرض لأفاتر في موقع مميز على شارع الشيخ زايد في دبي. وسيعكس المعرض الروح المبتكرة للعلامة التجارية، حيث يوفر تجربة عملاء مميزة مع مرافق متطورة وخدمات شخصية.

وستكون أول الموديلات التي سيتم إطلاقها: أفاتر 11 و أفاتر 12 الرائدتان، مع خطط لإطلاق المزيد من طرازات السيارات الكهربائية (BEV) بالكامل والسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد (EREV) في عام 2025.

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سمارت موبيليتي إنترناشونال

سمارت موبيليتي إنترناشونال (SMI) هي موزع لسيارات الطاقة الكهربائية الجديدة منتشر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتّع سمارت موبيليتي إنترناشونال بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال السيارات الفاخرة في المبيعات والخدمة والدعم، مدعومة بمرافق متطورة. وتركز سمارت موبيليتي إنترناشونال على قيادة مستقبل التنقل الذكي والمستدام في دولة الإمارات وخارجها، مع التزامها بتوفير منتجات استثنائية وخدمة عملاء لا مثيل لها.

تعرف على المزيد على: smartmobilityint.com

تابع إطلاق أفاتر في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع avatruae.com

أفاتر تكنولوجي

تأسست أفاتر تكنولوجي عام 2018، وتستكشف تقنيات التنقل الإنساني الموجهة نحو المستقبل، لتخلق تجربة قيادة تشبه تجربة "الرفيق الذكي عاطفيًا". وبدعم من عمالقة الصناعة مثل Changan وCATL وHuawei، يتم تصميم كل نموذج من أفاتر على منصة CHN المشتركة، التي تتميز بمعمارية جديدة لسيارات الطاقة الكهربائية الذكية وتتمتع بقدرة حوسبة قوية وقدرة شحن عالية الجهد.

ويقع مقر أفاتر تكنولوجي في تشونغتشينغ، في الصين، مع مركز للأبحاث والتطوير في شنغهاي ومركز التصميم العالمي لأفاتر في ميونيخ، ألمانيا.