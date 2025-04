سمارت موبيليتي إنترناشونال توقّع اتفاقية شراكة مع IM Motors لدولة الإمارات والسعودية

السيد ليو تاو (يسار) والسيد معتز لويس (يمين) خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين IM Motors و أبرمت سمارت موبيليتي إنترناشونال كبار الحضور، بمن فيهم الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، إلى جانب السيد ليو تاو، الرئيس التنفيذي المشارك لعلامة IM، والسيد معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال، خلال مراسم التوقيع في دبي. طراز IM LS7، أول سيارة سيتم إطلاقها من IM Motors في الخليج عبر SMI، وهي سيارة SUV كهربائية بالكامل مزوّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي ومقعد خلفي بتقنية "انعدام الجاذبية".

أبرمت سمارت موبيليتي إنترناشونال شراكة إستراتيجية مع IM Motors لإطلاق سيارات كهربائية فاخرة في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مع IM LS7 SUV.

وبصفتنا الموزع الحصري لعلامة IM Motors في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية،[…] بل نرسم ملامح مستقبل قائم على التنقل الذكي، والأداء المتميّز، والالتزام العميق بالاستدامة."” — معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, April 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة سمارت موبيليتي إنترناشونال (SMI)، الموزع الرائد لمركبات الطاقة الجديدة في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة IM Motors، الشركة الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية والمدعومة من قبل SAIC Motor (أكبر مصنع سيارات في الصين)، و مجموعة علي بابا، و Zhangjiang Hi-Tech.

وتمثل هذه الاتفاقية دخول IM Motors إلى سوق مجلس التعاون الخليجي، بدايةً من دولة الإمارات، مع خطط للتوسع إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام. وقد تم توقيع الاتفاقية في صالة عرض IM Motors الأولى في دولة الإمارات، والواقعة على شارع الشيخ زايد في دبي، بين السيد ليو تاو، الرئيس التنفيذي المشارك لعلامة IM، والسيد معتز لويس، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت موبيليتي إنترناشونال.

وخلال الحفل، الذي أقيم بحضور الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، تم تقديم طراز IM LS7، وهي سيارة SUV كهربائية بالكامل تعيد تعريف مفهوم الفخامة في قطاع المركبات الكهربائية. وتتميّز LS7 بمقصورة بانورامية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات متقدمة للسلامة والاتصال، بالإضافة إلى مقصورة داخلية رحبة بتفاصيل فاخرة. ومن أبرز مزايا السيارة المقعد الخلفي الأيمن بتقنية "انعدام الجاذبية"، المستوحاة من هندسة الفضاء، حيث يوزّع التصميم المريح الضغط بشكل متوازن، ما يمنح إحساسًا بالخفة والراحة أثناء الرحلات الطويلة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد معتز لويس عن حماسه قائلاً:

"تفخر سمارت موبيليتي إنترناشونال بكونها في طليعة ثورة التنقل بالطاقة الجديدة في المنطقة. وبصفتنا الموزع الحصري لعلامة IM Motors في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، فإننا لا نطلق علامة تجارية جديدة فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل قائم على التنقل الذكي، والأداء المتميّز، والالتزام العميق بالاستدامة."

وسيُطرح طراز IM LS7 في البداية بنسخته الكهربائية الكاملة (BEV)، على أن تتبعه لاحقًا نسخة مزودة بنظام المدى الموسع (REEV). كما ستنضم لاحقًا نماذج إضافية إلى التشكيلة، بما في ذلك السيدان الفاخرة IM L7 وطراز SUV الرياضي IM LS6، وكلاهما سيتم طرحه بنسخ BEV و REEV، ما يُوسّع من خيارات المركبات الكهربائية الفاخرة المتوفرة للمستهلكين في المنطقة.

وتتماشى هذه الشراكة مع الأهداف الوطنية لدولة الإمارات في مجال المركبات الكهربائية، والتي تسعى إلى أن تكون 50% من السيارات على الطرق كهربائية بحلول عام 2050. ومن خلال تقديم مركبات IM Motors المبتكرة في دولة الإمارات، والتوسع نحو السوق السعودي، تساهم SMI و IM Motors في تسريع التحول نحو التنقل الذكي والمستدام في المنطقة.

###

نبذة عن IM Motors

IM Motors، اختصارًا لـ "Intelligence in Motion"، هي شركة مشتركة متخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية الذكية، تأسست في عام 2020 عبر شراكة بين SAIC Motor، ومجموعة Alibaba، و Zhangjiang Hi-Tech. وتلتزم الشركة بتصميم وتصنيع سيارات كهربائية فاخرة تدمج بين أحدث التقنيات والتصميم الراقي.

للمزيد من المعلومات: https://www.immotors.com/global/en/ls7_detail/

سمارت موبيليتي إنترناشونال

سمارت موبيليتي إنترناشونال (SMI) هي موزع لسيارات الطاقة الكهربائية الجديدة منتشر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتمتّع سمارت موبيليتي إنترناشونال بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال السيارات الفاخرة في المبيعات والخدمة والدعم، مدعومة بمرافق متطورة. وتركز سمارت موبيليتي إنترناشونال على قيادة مستقبل التنقل الذكي والمستدام في دولة الإمارات وخارجها، مع التزامها بتوفير منتجات استثنائية وخدمة عملاء لا مثيل لها.

للمزيد من المعلومات: https://smartmobilityint.com/

للاستفسارات الإعلامية:

سابرينا لي

رئيسة علاقات العملاء

press@createdbyblack.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.