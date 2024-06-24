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Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека

24 June 2024

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Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека

24 июня 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека Олофом Скугом.

В ходе встречи стороны провели обзор сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом, отметили заинтересованность сторон в его многоплановом развитии, в том числе по вопросам верховенства права и прав человека.

Представитель ЕС был ознакомлен с широкомасштабной деятельностью Туркменистана по обеспечению высоких социально-экономических условий жизни населения, обеспечения прогресса в вопросах защиты и продвижения прав и свобод человека.

Стороны отметили высокую значимость обмена мнениями в рамках регулярно проводимых Диалогов по правам человека, очередное заседание которого пройдет в Ашхабаде 25 июня 2024 года.

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Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека

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