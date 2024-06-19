龍輝國際(01007)與AI技術深度合作 展現公司降低成本的戰略眼光

香港, 中国, June 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- 龍輝國際是一家以餐飲服務為主的上市公司,在內地及香港擁有龐大的門店網絡。公司主要透過「辉哥」及「小辉哥火锅」兩大品牌,在中國從事火鍋餐廳業務。其中,「辉哥」品牌面向高收入群體,而「小辉哥火锅」則針對中等收入消費者。本集團曾於2016年獲中國飯店協會評為中國十大火鍋品牌,而「小辉哥火锅」更獲中國烹飪協會評為「二零一七年度中國火鍋百強企業」,公司在國內火鍋餐飲市場享有良好聲譽。

近日,龍輝國際宣布與多家AI技術公司簽訂戰略合作備忘錄(MOU),聚焦於在餐飲服務領域應用人工智能技術。這一舉措值得投資者關注,因為它體現了公司在鞏固主營業務的同時,積極尋求降低營運成本的戰略眼光。

首先,龍輝國際與AI公司的合作,有望大幅提升其餐飲服務的自動化水平和運營效率。從後台的供應鏈管理到前台的點餐服務,AI技術的應用都可以顯著減少人工成本,優化業務流程。這不僅有助於控制成本支出,也能提升服務質量,增強顧客體驗。

其次,AI系統的引入,還可以幫助龍輝國際更精準地把握客戶需求,優化產品和服務組合。通過大數據分析,公司可以洞察消費者偏好,及時調整經營策略,減少資源浪費。這種以提高運營效率為目標的舉措,顯示出公司管理層的前瞻性眼光。

此外,借助AI賦能,龍輝國際還能強化內部管理和風控能力。智能化的信用評估、員工績效管理等,都將大幅提高公司的決策效率和運營質量。這無疑有助於進一步降低各項管理成本,增強公司的盈利能力。

總的來說,龍輝國際聚焦於利用AI技術來優化業務運營,顯示出其在當前激烈競爭環境下,積極尋求降低成本、提升盈利水平的戰略眼光。這不僅為公司帶來了新的利潤增長點,也為其股價的長期升值提供了堅實基礎。因此,我們認為龍輝國際是一支值得關注和長期投資的優質標的。

我們認為,龍輝國際正在成為港股AI新興力軍。隨著AI戰略的逐步落地,公司的盈利能力和抗風險能力將得到大幅提升。在AI熱潮的推動下,龍輝國際的核心競爭力將持續增強,未來股價有望保持良好上漲態勢。我們預計,在未來半年內,龍輝國際股價有望沖擊20元/股的目標,為投資者帶來不錯的收益。投資者可以關注並把握這一投資機會。

Richard Lee
Asia Business Daily
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