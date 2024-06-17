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Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Польши

17 June 2024

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Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Польши

17 июня 2024 года в Варшаве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана – Ахмет Гурбанов, польскую – заместитель министра иностранных дел Республики Польша Марек Правда.

В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Подтвердили взаимную нацеленность на укрепление туркмено-польского партнерства.

При этом был подтвержден обоюдный настрой на активизацию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях с упором на расширение кооперации в торгово-экономической и социальной сферах, совершенствование договорно-правовой базы. Было предложено изучить возможности создания Рабочей группы по экономическому сотрудничеству между Туркменистаном и Польшей.

В рамках встречи с целью дальнейшей активизации совместной работы в политико-дипломатическом направлении, была подписана Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Польши на 2025-2026 годы.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Председателем Комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирославом Антоновичем. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего партнерства.

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Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Польши

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