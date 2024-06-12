Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Республики Корея провели двустороннюю встречу и приняли участие в бизнес-форум…

12 June 2024

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Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Президент Республики Корея провели двустороннюю встречу и приняли участие в бизнес-форуме

11 июня 2024 года в столице состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, находящимся в Туркменистане с государственным визитом.

По прибытии в столичный отель «Arkadag», ставший местом проведения встречи, Президента Республики Корея Юн Сок Ёля с сопровождающей его во время визита супругой Ким Кон-Хи сердечно приветствовали Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов с супругой Огулгерек Бердымухамедовой. Здесь же Герой-Аркадаг и высокий гость вместе со своими супругами сфотографировались на память.

Затем состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с главой дружественного государства. Ещё раз тепло приветствуя Президента Юн Сок Ёля в Ашхабаде, Герой-Аркадаг отметил, что этот визит является важным событием в истории межгосударственных отношений.

Высказав искреннюю признательность за оказанный радушный приём, Президент Юн Сок Ёль подтвердил неизменную заинтересованность Республики Корея в многоплановом сотрудничестве с Туркменистаном.

Затем встреча продолжилась в формате рабочего совещания с участием членов делегаций двух стран. Предметом заинтересованного обсуждения и обмена мнениями стали вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, являющейся приоритетным направлением межгосударственных отношений.

В завершение встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразили уверенность, что межгосударственные отношения, опирающиеся на давние традиции дружбы, принципы взаимоуважения, доверия и обоюдную добрую волю, будут и впредь развиваться по восходящей линии, и все совместные планы будут успешно претворены в жизнь.

Для супруги Президента Республики Корея, сопровождающей его во время визита, была организована культурная программа. Вместе с супругой Героя-Аркадага гостья осмотрела развёрнутую в фойе отеля выставку, позволяющую ознакомиться с уникальным культурным наследием туркменского народа, его самобытными традициями и обычаями, передаваемыми из поколения в поколение. По окончании двусторонней встречи к своим супругам, осматривающим экспозицию, присоединились Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

В знак нерушимой туркмено-корейской дружбы Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты от имени Президента Туркменистана подарил Президенту Республики Корея двух щенков алабая. Выразив Герою-Аркадагу искреннюю признательность, высокий гость отметил, что рассматривает этот дар как своеобразный символ традиционных межгосударственных отношений.

В этот же день в Ашхабаде при участии Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля состоялся Туркмено-корейский бизнес-форум. Местом проведения совместного делового форума стала Торгово-промышленная палата Туркменистана. Здесь Президента Республики Корея Юн Сок Ёля тепло встретил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

До начала форума Герой-Аркадаг и глава дружественного государства вместе осмотрели выставку, позволяющую получить наглядное представление об экономических достижениях Туркменистана и богатом культурном наследии туркменского народа.

Затем в Большом конференц-зале ТПП состоялось открытие Туркмено-корейского бизнес-форума.

Слово предоставляется Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову. За последние годы, с удовлетворением констатировал Председатель Халк Маслахаты, значительно укрепилось и двустороннее торгово-экономическое партнёрство, которое носит конструктивный характер.

Затем слово было предоставлено главе Республики Корея. Как сказал высокий гость, он очень рад участвовать в совместном бизнес-форуме, проводимом в Ашхабаде – столице Туркменистана, по территории которого пролегал Великий Шёлковый путь, способствовавший осуществлению многостороннего экономического сотрудничества.

В адрес Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Республики Корея Юн Сок Ёля была выражена глубокая признательность за участие в деловом форуме, что придало ему особый статус. Тепло попрощавшись с собравшимися, Герой-Аркадаг и руководитель дружественной страны покинули Большой конференц-зал Торгово-промышленной палаты.

Во второй половине дня в честь Президента Республики Корея Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана дал обед.

Затем Герой-Аркадаг вместе с высоким гостем проследовали в Международный аэропорт Ашхабада. Герой-Аркадаг и высокий гость и их супруги тепло попрощались друг с другом, обменявшись наилучшими пожеланиями.

Завершив программу государственного визита в Туркменистан, Президент Республики Корея отбыл из Ашхабада.