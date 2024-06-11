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В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем главы Регионального представительства МККК в Центральной Азии

11 June 2024

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В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем главы Регионального представительства МККК в Центральной Азии

11 июня 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с заместителем главы Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Жаком Барберисом.

В ходе беседы были рассмотрены состояние и перспективы взаимодействия между Правительством Туркменистана и МККК по различным направлениям.

Также состоялся краткий обзор текущей деятельности МККК в регионе, в частности в Туркменистане.

В данном контексте собеседники подчеркнули важность деятельности, направленной на укрепление и повышение потенциала национальных партнеров МККК в области международного гуманитарного права, а также отметили активную работу МККК с молодёжью.

С туркменской стороны была выражена признательность за сотрудничество в продвижении и интеграции Международного гуманитарного права (МГП) в стране, активную работу офиса МККК в Туркменистане по распространению знаний по МГП.

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В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем главы Регионального представительства МККК в Центральной Азии

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