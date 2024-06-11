11 June 2024

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Переговоры между главами двух дружественных государств

11 июня 2024 года в рамках двухдневного государственного визита главы Республики Корея в Туркменистан состоялись переговоры на высшем уровне между Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Юн Сок Ёлем.

В Международном аэропорту туркменской столицы, где на флагштоках были подняты Государственные флаги двух стран и выстроен почётный караул, главу дружественной страны встретили официальные лица.

Во второй половине дня высокий гость в сопровождении почётного эскорта мотоциклистов проследовал к Президентскому Дворцовому комплексу «Oguzhan». У центрального входа в Дворцовый комплекс главу дружественного государства тепло и радушно приветствовал глава Туркменистана.

После традиционной церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и Республики Корея главы двух стран проходят в зал «Rowaç», где состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.

Сердечно приветствуя своего корейского коллегу на гостеприимной туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокую признательность Президенту Юн Сок Ёлю за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом.

Вместе с тем Президент Сердар Бердымухамедов с удовлетворением констатировал эффективный характер взаимодействия двух стран в рамках международных организаций и поблагодарил Президента Юн Сок Ёля за поддержку позиции Туркменистана и выдвигаемых международных инициатив.

Затем слово было предоставлено Президенту Юн Сок Ёлю.

Высказав искреннюю признательность за оказанный радушный приём, глава Республики Корея отметил, что рад возможности посетить Туркменистан и обсудить с Президентом Сердаром Бердымухамедовым вопросы укрепления межгосударственного взаимодействия.

В продолжение переговоров, проходивших в деловом ключе, главы двух государств обсудили широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия, конкретизировав его приоритеты с учётом реалий современности и с расчётом на долгосрочную перспективу.

Далее переговоры продолжились в зале «Soltan Sanjar» в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

Особый акцент был сделан на том, что важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские отношения. В продолжение темы глава государства с удовлетворением отметил, что в соответствии с принятой по итогам Совещании спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, состоявшемся в сентябре 2023 года в Сеуле Совместной декларацией достигнута договорённость о проведении второго Совещания спикеров парламентов стран-участниц данного формата в 2024 году в Ашхабаде.

Наши страны являются надёжными партнёрами в торгово-экономической сфере. Затронув тему сотрудничества в транспортном секторе, глава государства отметил, что в настоящее время речь идёт о формировании трансконтинентального транспортно-транзитного коридора от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы, Ближнего и Среднего Востока. В заключение глава государства, пользуясь возможностью, адресовал дружественному народу Республики Корея мира, процветания и благополучия.

Слово предоставляется Президенту Республики Корея.

Относительно торгово-экономического сотрудничества Президент Юн Сок Ёль заявил, что по итогам нынешнего визита подписываются Меморандум о взаимопонимании по стимулированию торговли и инвестиций, практическая реализация которого будет способствовать активизации двусторонних связей в данной сфере.

В завершение высокий гость отметил, что рад был сегодня провести конструктивный диалог с Президентом Сердаром Бердымухамедовым по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

По окончании переговоров в расширенном составе в зале «Seljuk han» состоялась церемония подписания двусторонних документов. Под аплодисменты присутствующих Президенты Сердар Бердымухамедов и Юн Сок Ёль ставят свои подписи под Совместным Заявлением.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств проследовали в зал «Magtumguly», где выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

Комментируя итоги состоявшейся встречи в верхах, Президент Туркменистана отметил, что в ходе прошедших переговоров были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам международной политики.

В свою очередь, Президент Юн Сок Ёль отметил, что в Туркменистане – первой стране во время турне по Центральной Азии – подробно представил Президенту Сердару Бердымухамедову Инициативу сотрудничества «K-Silk Road» и предложил провести Первый саммит «Республика Корея – Центральная Азия». Глава Туркменистана выразил полную поддержку нашим идеям и в этом плане достигнута договорённость продвигать данную инициативу и тесно взаимодействовать в этом направлении, сказал высокий гость. По завершении пресс-конференции главы двух государств покинули зал «Magtumguly».

В этот же день высокий гость возложил цветы к Монументу независимости Туркменистана. По сложившейся доброй традиции Президент Республики Корея посадил на расположенной здесь Аллее почётных гостей молодое деревце.