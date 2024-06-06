06 June 2024

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Состоялась встреча с Председателем японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству

6 июня 2024 года в режиме видеоконференции состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана, Председателя Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Рашида Мередова с Председателем Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Тсубай.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, где отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Японией, в частности, в торгово-экономической сфере. В этой связи констатировано, что важным механизмом данного взаимодействия является активная работа действующих комитетов по экономическому сотрудничеству.

В рамках встречи стороны отметили, что контакты на высшем и высоком уровнях играют важную роль в развитии межгосударственных отношений. В этой связи была особо выделена значимость визита и содержательных встреч туркменской делегации под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в сентябре 2022 года в Японию.

Были рассмотрены возможности воплощения новых проектов в нефтегазовой, химической и сельскохозяйственной отраслях, а также ход реализации ранее достигнутых договорённостей. Кроме этого, в рамках переговоров акцентировано внимание на дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики, газохимической промышленности, вопросах углеродной нейтральности, сокращения выбросов метана.

Собеседники обсудили состояние подготовки предстоящего саммита «Центральная Азия + Япония», планируемого в городе Астана в авнусте теущего года.

В завершение стороны обменялись мнениями по организационным вопросам предстоящего 15-го заседания туркмено-японского и японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству.