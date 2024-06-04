04 June 2024

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Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот

4 июня 2024 года Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с вновь назначенным Послом Чешской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте) Любомиром Фребортом, который вручил копии своих верительных грамот.

М.Бяшимова поздравила Посла с назначением на ответственный пост и выразила готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили повестку туркмено-чешских отношений, охватывающих различные направления межгосударственного взаимодействия. Собеседник отметили позитивный опыт многостороннего сотрудничества в рамках авторитетных международных и региональных организаций.

При обмене мнениями о перспективах наращивания двусторонних отношений отмечалось наличие большого потенциала для интенсификации торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов, в частности, взаимодействия в сферах образования и культуры.

Совершенствование договорно-правовой базы партнерства также было признано приоритетным направлением.