Submit Release
News Search

There were 1,807 press releases posted in the last 24 hours and 394,878 in the last 365 days.

Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот

04 June 2024

198

Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот

4 июня 2024 года Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с вновь назначенным Послом Чешской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте) Любомиром Фребортом, который вручил копии своих верительных грамот.

М.Бяшимова поздравила Посла с назначением на ответственный пост и выразила готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны обсудили повестку туркмено-чешских отношений, охватывающих различные направления межгосударственного взаимодействия. Собеседник отметили позитивный опыт многостороннего сотрудничества в рамках авторитетных международных и региональных организаций.

При обмене мнениями о перспективах наращивания двусторонних отношений отмечалось наличие большого потенциала для интенсификации торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов, в частности, взаимодействия в сферах образования и культуры.

Совершенствование договорно-правовой базы партнерства также было признано приоритетным направлением.

You just read:

Посол Чехии в Туркменистане вручил копии верительных грамот

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more