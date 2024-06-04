04 June 2024

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Состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Главой Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане

4 июня 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Главой Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммадом Фаязи.

В ходе встречи Министр поблагодарил и поздравил М.Фаязи с успешным завершением миссии в качестве Главы Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане и пожелал успешной, плодотворной деятельности в будущем.

Дипломаты, обсудив актуальные вопросы и перспективные векторы дальнейшего развития многолетнего сотрудничества, с удовлетворением отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы, приоритетными направлениями которого являются управление в интересах детей, здоровье ребёнка, его питание и раннее развитие, социальная защита детей и качественное инклюзивное образование. Была отмечена значимость деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова в оказании медицинских услуг нуждающимся в восстановлении здоровья детям.

В завершение встречи М.Фаязи поблагодарил за оказываемую все эти годы поддержку в успешной работе возглавляемой им дипломатической миссии.