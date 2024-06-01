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Конференция, приуроченная к Международному дню защиты детей

01 June 2024

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Конференция, приуроченная к Международному дню защиты детей

1 июня 2024 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась конференция, приуроченная к Международному дню защиты детей.

Праздник начался с посещения выставки, посвященной к Международному дню защиты детей, а также просмотра выступлений детей-участников торжества.

В ходе конференции выступили заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане Беата Пекса, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, исполняющий обязанности представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Александру Нартеа, Глава Центра ОБСЕ в Туркменистане Джон МакГрегор, Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане, Омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова, врач Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребенка Алланур Сарыев.

По словам выступивших, одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана является защита конституционных прав детей. Государственная защита детства, воспитание детей, забота об их здоровье, развитии, обучении является конституционной нормой, согласно которой в стране обеспечиваются и защищаются основные права и свободы детей, создаются все условия для их всестороннего развития и достойной счастливой жизни.

Особый акцент участники сделали на роли создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Отмечено, что деятельность фонда многогранна и охватывает самые разные аспекты – от финансирования сложных медицинских операций и приобретения высокотехнологичного оборудования для больниц до материальной помощи интернатам и детским домам.

Как было подчеркнуто, результатом плодотворного диалога, отвечающего идейным принципам всеобщего благополучия и прогресса, стали успешно реализованные и ныне осуществляемые проекты и программы совместно с ЮНИСЕФ, ПРООН, ВОЗ, ЮНФПА, УВКПЧ, ОБСЕ и другими. Данные проекты и программы направленны на решение приоритетных задач государственного развития, в том числе в области защиты детей, а также и тесно связаны с ЦУР. Туркменистан присоединился к ряду важных документов ООН, призванных защищать права женщин, матерей и детей. В этом контексте совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) реализуются программы и планы по всестороннему развитию подрастающего поколения, повышению благосостояния семьи, совершенствованию сфер образования и здравоохранения, популяризации принципов здорового образа жизни.

Затем было принято Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову от имени участников конференции, в котором выражается признательность за государственную политику в области детства, призванную обеспечить полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие подрастающего поколения.

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Конференция, приуроченная к Международному дню защиты детей

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