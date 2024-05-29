29 May 2024

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Делегация Туркменистана приняла участие в министерской конференции в формате «Центральная Азия – Италия»

29 мая 2024 года в Риме состоялась министерская конференция в формате «Центральная Азия – Италия». В мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Италии, а также представители Европейского Союза. Делегацию Туркменистана возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы взаимодействия на внешнеполитической арене, в частности, в вопросах сохранения и упрочения региональной и глобальной стабильности.

В своем выступлении Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов, отметил высокую роль туркменского нейтралитета в качестве эффективного инструмента содействия миру и стабильности, уделил особое внимание вопросам региональной безопасности, экологии, транспорта, управления водными ресурсами, переходящей энергетике и культурно-гуманитарного взаимодействия.

В рамках вышеуказанного форума также были проведены три тематические сессии: «Энергетический переход и глобальные вызовы», «Связанность» и «Высшее образование и сети знаний».

Стороны договорились на системной основе взаимодействовать в рамках формата «Центральная Азия - Италия». В этом контексте согласились разработать среднесрочный план действий.