Submit Release
News Search

There were 739 press releases posted in the last 24 hours and 392,011 in the last 365 days.

Политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан

27 May 2024

113

Политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан

27 мая 2024 года в Астане прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан.

Туркменскую сторону возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а казахстанскую – Заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу.

Повестка дня консультаций была весьма насыщенной. Стороны отметили, что туркмено-казахстанские отношения характеризуются нарастающей динамикой. В ходе консультаций состоялся конструктивный обмен мнениями по двусторонней повестке, рассмотрен уровень политико-дипломатического диалога между двумя странами, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Сделав акцент на ключевой роли контактов на высшем уровне, стороны сошлись во мнении, что данные встречи выступают главным фактором укрепления двустороннего взаимодействия с расчетом на долгосрочную перспективу.

Констатирован позитивный опыт взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных структур, в частности ООН, ОИС, ЭКО, СНГ, а также в форматах «ЦА+». Отмечен высокий уровень взаимодействия в рамках международных структур. Дипломаты озвучили обоюдную готовность сторон продолжать наращивание многостороннего сотрудничества.

Собеседники подчеркнули поступательное развитие межпарламентских связей. Министры также договорились усилить темп и динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Наряду с этим стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, где имеется солидный потенциал для совместной работы. Отмечена важность Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, на площадке которой реализуются конкретные проекты в целях расширения двусторонних отношений. Рассмотрены вопросы углубления сотрудничества в таких приоритетных направлениях экономики, как топливно-энергетическая, транспортно-логистическая и промышленная отрасли.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы в области культурно-гуманитарного сотрудничества. Была выражена заинтересованность в развитии партнерства по линии науки, образования, здравоохранения и др.

Таким образом, прошедшие в Астане политические консультации между МИДами Туркменистана и Республики Казахстан продемонстрировали приверженность стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного партнерства.

You just read:

Политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more