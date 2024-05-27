27 May 2024

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Политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан

27 мая 2024 года в Астане прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Республики Казахстан.

Туркменскую сторону возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а казахстанскую – Заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу.

Повестка дня консультаций была весьма насыщенной. Стороны отметили, что туркмено-казахстанские отношения характеризуются нарастающей динамикой. В ходе консультаций состоялся конструктивный обмен мнениями по двусторонней повестке, рассмотрен уровень политико-дипломатического диалога между двумя странами, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Сделав акцент на ключевой роли контактов на высшем уровне, стороны сошлись во мнении, что данные встречи выступают главным фактором укрепления двустороннего взаимодействия с расчетом на долгосрочную перспективу.

Констатирован позитивный опыт взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных структур, в частности ООН, ОИС, ЭКО, СНГ, а также в форматах «ЦА+». Отмечен высокий уровень взаимодействия в рамках международных структур. Дипломаты озвучили обоюдную готовность сторон продолжать наращивание многостороннего сотрудничества.

Собеседники подчеркнули поступательное развитие межпарламентских связей. Министры также договорились усилить темп и динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Наряду с этим стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере, где имеется солидный потенциал для совместной работы. Отмечена важность Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, на площадке которой реализуются конкретные проекты в целях расширения двусторонних отношений. Рассмотрены вопросы углубления сотрудничества в таких приоритетных направлениях экономики, как топливно-энергетическая, транспортно-логистическая и промышленная отрасли.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы в области культурно-гуманитарного сотрудничества. Была выражена заинтересованность в развитии партнерства по линии науки, образования, здравоохранения и др.

Таким образом, прошедшие в Астане политические консультации между МИДами Туркменистана и Республики Казахстан продемонстрировали приверженность стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и плодотворного партнерства.