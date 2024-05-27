27 May 2024

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Обсуждены вопросы развития туркмено-казахстанских отношений

27 мая 2024 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, находящегося с визитом в г.Астане.

В начале беседы глава внешнеполитического ведомства передал Президенту Казахстана приветствия и пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Подчеркнуто, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном вышли на качественно новый уровень, получив характер стратегического партнёрства. Стороны были едины во мнении, что определяющую роль в активизации взаимодействия между двумя странами играют контакты на высшем уровне.

Был отмечен высокий уровень сотрудничества двух государств в многостороннем формате, в частности в рамках ООН.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития туркмено-казахстанского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера. Стороны подчеркнули эффективный характер межправительственных, межпарламентских, межведомственных и межмидовских связей.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.