مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية يعلن الفائز بالجائزة في مجال التعليم لعام 2023
a member of the CAMFED Association of women leaders educated with CAMFED support and trained Learner Guide — leads a My Better World life skills and self-development session with secondary students in Morogoro, Tanzania.
حصلت عليها مؤسسة (كامفيد) الرائدة في مجال تعليم الإناث بأفريقيا مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية يعلن الفائز بالجائزة في مجال التعليم لعام 2023KUWAIT CITY, KUWAIT, May 27, 2024 /EINPresswire.com/ --
الكويت في Xمايو 2024- أعلن مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية الذي يرأسه معالي وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا فوز مؤسسة (كامفيد) المعنية بتعليم الإناث في القارة الأفريقية بجائزة السميط لعام 2023 في مجال التعليم تقديرا لجهودها الرائدة في تعزيز التعليم والنهوض به في الدول الأفريقية.
وقالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي تشرف على جائزة السميط، إن مؤسسة (كامفيد) استحقت تلك الجائزة تقديرا لجهودها الحثيثة في مجال دعم الفتيات المستضعفات وسماع صوتهن لتحقيق إمكاناتهن الكاملة والاعتراف بالتعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضافت أن مبادرات مؤسسة (كامفيد) التي أسهمت في إنقاذ أرواح الفتيات وتخفيف معاناتهن وحافظت على كرامة الفتيات والنساء في جميع أنحاء القارة الإفريقية وساعدت على تحسين فرصهن التعليمية بشكل كبير حصلت على اعتراف عالمي نظير جهودها المتميزة في هذا الشأن.
وأوضحت المؤسسة أنه من خلال هذه الجائزة فقد ساعدت دولة الكويت المنظمات والمؤسسات العاملة في القارة الأفريقية على الاعتراف بمشاريعها وبرامجها النموذجية والمؤثرة، إضافة إلى الاعتراف بتفانيها الخالص في تحسين صحة المجتمعات في مختلف بلدان القارة الأفريقية، مضيفة أنها تلقت في ذلك العام 32 ترشيحا للفوز بالجائزة من 13 دولة.
وأفادت أنه في ظل القيادة الحكيمة للرئيسة التنفيذية لمؤسسة (كامفيد) أنجيلين موريميروا، وهي المؤسسة المشاركة لشبكة فريدة ومتميزة من القادة والموجهين الأقران المتعلمين، فإن (كامفيد) تعالج المشكلات والتحديات المتقاطعة المتمثلة في الفقر وعدم المساواة بين الجنسين لا سيما في المجتمعات الريفية الأفريقية.
وقالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن موريميروا، وهي واحدة من أوائل الشابات اللاتي حصلن على الدعم من مؤسسة (كانفيدا) للالتحاق بمدرسة ثانوية في زيمبابوي، استطاعت من خلال وضعها المتميز ومكانتها الكبيرة جلب خبرات الفتيات والنساء اللاتي تم استبعادهن من التعليم لإثراء السياسات والاستراتيجيات على كل المستويات.
ونقلت المؤسسة عن موريميروا قولها " يسعدنا أن نتشرف بالفوز بجائزة السميط للتنمية الأفريقية، وأن ننضم إلى العديد من المنظمات والمؤسسات الملهمة الملتزمة بإطلاق العنان للإمكانات الاستثنائية لقارة أفريقيا. جزيل الشكر وكل التقدير والعرفان لتسليط الضوء على قوة الفتيات والشابات ومجتمعاتهن، والاعتراف بأن الأمر يتطلب منا جميعًا ضمان حصول كل طفل على حقه في التعلم والازدهار وقيادة التغيير في هذا الجيل".
يذكر أن جائزة السميط للتنمية الأفريقية التي تقدم سنويا أطلقت بمبادرة سامية من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، خلال القمة العربية الأفريقية التي استضافتها الكويت عام 2013، فيما جاء إطلاق الجائزة تكريماً للمرحوم الدكتور عبدالرحمن السميط، الطبيب الكويتي الذي كرس حياته للتصدي للتحديات التي تتعلق بالصحة والتعليم والأمن الغذائي التي تواجه أفريقيا.
وتهدفُ الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار وتمنح سنويا في أحد المجالات الثلاثة: التعليم أو الأمن الغذائي أو الصحة، إلى الاعتراف بأفضل الدراسات والمشروعات العلمية والأبحاث التطبيقية والمبادرات ذات التأثير الكبير في النهوض بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية وتقديرها.
ويترأس مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية معالي وزير الخارجية عبد الله علي اليحيا ويضم في عضويته كلا من المدير العام ورئيس مجلس الإدارة السابق للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السيد عبد اللطيف الحمد، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس السيد بيل غيتس، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية في غانا ورئيس معهد غانا للطاقة النووية ونائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور كواكو أنينغ، والمدير العام المساعد لشؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) البروفيسورة ستيفانيا جيانيني، ومساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المكلف ببرنامج إدارة حالات الطوارئ والاستجابة لها الدكتور جواد محجور، ورئيسة علماء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتورة أسمهان الوافي، وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في مؤسسة مو إبراهيم والمساعد السابق والأمين العام الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا عبدولي جنة، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان.
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