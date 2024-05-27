a member of the CAMFED Association of women leaders educated with CAMFED support and trained Learner Guide — leads a My Better World life skills and self-development session with secondary students in Morogoro, Tanzania. Al Sumait Prize Logo Image of the 2016 Al Sumait Awards Ceremony Gold Medal

حصلت عليها مؤسسة (كامفيد) الرائدة في مجال تعليم الإناث بأفريقيا مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية يعلن الفائز بالجائزة في مجال التعليم لعام 2023