O Conselho de Curadores do Prêmio Al-Sumait concede o prêmio de 2024 a três pesquisadores africanos na área da saúde.

Sua Alteza o falecido Emir do Kuwait com o Dr. Kevin Marsh na cerimônia do Prêmio Al Sumat de 2016 Professor Fred Binka, vice-presidente da Universidade de Saúde e Ciências Afins, Gana, ganhador do Prêmio Al-Sumait de Saúde de 2024. Professor Richard Idro, professor associado da Universidade Makerere e neurologista pediátrico consultor do Hospital Nacional de Referência Mulago, Uganda, ganhador do Prêmio Al-Sumait de Saúde de 2024. Professor Halidou Tinto, Diretor Regional do Instituto de Pesquisa em Ciências da Saúde em Nanoro, Burkina Faso, laureado com o Prêmio Al-Sumait de 2024 em Saúde.

O prêmio foi dividido entre os três cientistas africanos por suas contribuições pioneiras à luta contra a malária na África

Os laureados do Prêmio deste ano desenvolveram pesquisas de alto nível em ambientes com recursos limitados, demonstrando extraordinária resiliência e comprometimento com a melhoria da saúde na África.” — Escritório de Prêmios KFAS

KUWAIT CITY, KUWAIT, September 30, 2025 / EINPresswire.com / -- O Conselho de Curadores do Prêmio Al-Sumait para o Desenvolvimento Africano anunciou os vencedores do Prêmio Al-Sumait de 2024 na área da Saúde, concedido conjuntamente a três cientistas africanos renomados por suas contribuições pioneiras à luta contra a malária na África.Professor Fred Binka (Gana), Vice-Reitor da Universidade de Saúde e Ciências Aliadas, que conduziu estudos pioneiros sobre mosquiteiros tratados com inseticida. Seu trabalho levou à adoção dessa intervenção como um dos métodos de prevenção da malária mais eficazes em toda a África. Apesar dos desafios de trabalhar em um ambiente com poucos recursos, sua liderança e colaboração com instituições globais, incluindo o Wellcome Trust, garantiram um impacto sustentável no controle da malária.Professor Richard Idro (Uganda), Professor Associado de Pediatria e Saúde Infantil na Universidade Makerere e Neurologista Pediátrico Consultor no Hospital Nacional de Referência Mulago, demonstrou a eficácia da quimioprevenção (profilaxia pré-exposição) para pacientes após a alta hospitalar após o tratamento da malária. Apesar de trabalhar em um ambiente com recursos limitados, ele conduziu uma pesquisa impactante que avançou significativamente o atendimento aos pacientes e os resultados no manejo da malária.Professor Halidou Tinto (Burkina Faso), Diretor de Pesquisa em Parasitologia e Diretor Regional do Instituto de Pesquisa em Ciências da Saúde em Nanoro, Burkina Faso. Ele liderou ensaios clínicos em larga escala que comprovaram a eficácia de duas vacinas emblemáticas contra a malária, a RTSS (GSK) e a R21 (Universidade de Oxford). Sua liderança impulsionou a capacidade da África em pesquisa e implementação de vacinas, apesar das severas limitações na infraestrutura de pesquisa."Os vencedores do Prêmio Al-Sumait para o Desenvolvimento Africano promoveram pesquisas de nível internacional em ambientes com recursos limitados, demonstrando extraordinária resiliência e comprometimento. O Fundação Kuwait para o Avanço das Ciências ( KFAS ) tem orgulho de celebrar sua liderança na transformação da luta contra a malária e na melhoria dos resultados de saúde na África."O Prêmio, criado em homenagem à iniciativa do falecido Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah durante a Cúpula Árabe-Africana de 2013, celebra o legado do Dr. Abdulrahman Al-Sumait, um médico kuwaitiano cuja vida foi dedicada ao trabalho humanitário e de desenvolvimento na África. Ele reconhece a excelência em Saúde, Segurança Alimentar e Educação, com foco em projetos e pesquisas que proporcionam mudanças duradouras para comunidades africanas.O Conselho de Curadores do Prêmio Al-Sumait para o Desenvolvimento Africano é presidido por Sua Excelência Abdullah Ali Al-Yahya, Ministro das Relações Exteriores do Kuwait. Outros membros do Conselho incluem o Sr. Abdulatif Alhamad, ex-Diretor-Geral e Presidente do Conselho do Fundo Árabe para o Desenvolvimento Econômico e Social, e o Sr. Bill Gates, Presidente da Fundação Gates.O Conselho também é composto pelo Dr. Kwaku Aning, Presidente do Conselho Administrativo da Comissão de Energia Atômica de Gana, pela Professora Stefania Giannini, Diretora-Geral Adjunta de Educação da UNESCO, e pelo Dr. Jaouad Mahjour, Diretor-Geral Adjunto da Organização Mundial da Saúde, responsável pelo Programa de Gestão e Resposta a Emergências.Outros membros ilustres incluem o Dr. Ismahane Elouafi, Diretor Executivo do CGIAR, o Sr. Abdoulie Janneh, Diretor Executivo da Fundação Mo Ibrahim, e a Dra. Ameenah Rajab Farhan, Diretora-Geral da Fundação Kuwait para o Avanço das Ciências.e Resposta a Emergências.

