Le Conseil d'administration du Prix Al-Sumait décerne le prix 2024 à 3 chercheurs africains dans le domaine de la santé

Son Altesse l'ancien émir du Koweït avec le premier lauréat du prix de la santé, le Dr Kevin Marsh, lors de la cérémonie de remise du prix Al Sumat 2016 Professeur Fred Binka, vice-président de l'Université de la santé et des sciences connexes, Ghana, lauréat du prix Al-Sumait 2024 en santé. Professeur Richard Idro, professeur associé à l'Université de Makerere et neurologue pédiatrique consultant à l'hôpital national de référence de Mulago, Ouganda, lauréat du prix Al-Sumait 2024 en santé. Professeur Halidou Tinto, Directeur régional de l’Institut de recherche en sciences de la santé de Nanoro, Burkina Faso, lauréat du prix Al-Sumait 2024 en santé.

Le prix été partagé à parts égales entre les trois scientifiques africains pour leurs contributions pionnières à la lutte contre le paludisme en Afrique.

Les lauréats de 2024 ont mené des recherches de classe mondiale dans des contextes aux ressources limitées démontrant une résilience et un engagement extraordinaires pour améliorer la santé en Afrique” — Le Bureau des prix de la KFAS

KUWAIT CITY, KUWAIT, September 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Conseil d'administration du Prix Al-Sumait pour le développement de l'Afrique a annoncé les lauréats du Prix Al-Sumait 2024 dans le domaine de la santé, décerné conjointement à trois scientifiques africains distingués pour leurs contributions pionnières à la lutte contre le paludisme en Afrique.Le professeur Fred Binka (Ghana), vice-président de l'Université de la Santé et des Sciences connexes, qui a mené des études préliminaires révolutionnaires sur les moustiquaires imprégnées d'insecticide. Ses travaux ont conduit à l'adoption de cette intervention comme l'une des méthodes de prévention du paludisme les plus efficaces en Afrique. Malgré les difficultés rencontrées dans un environnement aux ressources limitées, son leadership et sa collaboration avec des institutions internationales, dont le Wellcome Trust, ont permis d'obtenir un impact durable sur la lutte contre le paludisme.Le professeur Richard Idro (Ouganda), professeur agrégé de pédiatrie et de santé infantile à l'Université de Makerere et neurologue pédiatrique consultant à l'Hôpital national de référence de Mulago, a démontré l'efficacité de la chimioprévention (prophylaxie pré-exposition) chez les patients après leur sortie de l'hôpital après un traitement antipaludique. Malgré des ressources limitées, il a mené des recherches marquantes qui ont considérablement amélioré la prise en charge des patients et les résultats de la prise en charge du paludisme.Le professeur Halidou Tinto (Burkina Faso), directeur de recherche en parasitologie et directeur régional de l'Institut de recherche en sciences de la santé de Nanoro, au Burkina Faso, a dirigé des essais cliniques à grande échelle prouvant l'efficacité de deux vaccins antipaludiques phares, le RTSS (GSK) et le R21 (Université d'Oxford). Son leadership a permis de renforcer les capacités de recherche et de mise en œuvre de vaccins en Afrique, malgré les importantes limitations des infrastructures de recherche.‘Les lauréats du Prix Al-Sumait pour le développement de l'Afrique ont mené des recherches de calibre mondial dans des environnements aux ressources limitées, faisant preuve d'une résilience et d'un engagement exceptionnels. La Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences ( KFAS ) est fière de célébrer leur leadership dans la transformation de la lutte contre le paludisme et l'amélioration des résultats sanitaires en Afrique.’Créé en hommage à l'initiative de feu l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah lors du Sommet arabo-africain de 2013, le Prix Al-Sumait rend hommage à l'héritage du Dr Abdulrahman Al-Sumait, médecin koweïtien dont la vie a été consacrée à l'action humanitaire et au développement en Afrique. Il récompense l'excellence dans les domaines de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'éducation, en mettant l'accent sur les projets et la recherche qui apportent un changement durable aux communautés africaines.Le Conseil d'administration du Prix Al-Sumait pour le développement de l'Afrique est présidé par Son Excellence Abdullah Ali Al-Yahya, ministre des Affaires étrangères du Koweït. Parmi les autres membres du Conseil figurent M. Abdulatif Alhamad, ancien directeur général et président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social, et M. Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates.Le Conseil est également composé du Dr Kwaku Aning, Président du Conseil d'administration de la Commission ghanéenne de l'énergie atomique, de la Professeure Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO, et du Dr Jaouad Mahjour, Sous-Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, chargé du Programme de gestion et d'intervention d'urgence.Autres membres éminents : le Dr Ismahane Elouafi, Directeur général exécutif du CGIAR, M. Abdoulie Janneh, Directeur exécutif de la Fondation Mo Ibrahim, et le Dr Ameenah Rajab Farhan, Directrice générale de la Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences.

