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В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным представителем МИД Португалии

22 May 2024

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В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным представителем МИД Португалии

22 мая 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой со специальным представителем МИД Португалии Педро Мотиньо де Алмейда.

В ходе встречи было констатировано, что Туркменистан и Португалия активно сотрудничают в рамках различных международных организаций, прежде всего в ООН, демонстрируя свою приверженность принципам многосторонности. По обоюдному мнению сторон такое партнерство отражает общий подход к решению глобальных проблем через многосторонние механизмы, подчеркивая важность консолидации усилий и коллективной ответственности на международной арене.

С учетом имеющегося потенциала была также отмечена важность развития торгово-экономического сотрудничества и расширения контактов в культурно-гуманитарной сфере.

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В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным представителем МИД Португалии

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